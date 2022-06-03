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Путин высказался о важности отношений с Африкой для России
Путин высказался о важности отношений с Африкой для России - РИА Новости, 03.06.2022
Путин высказался о важности отношений с Африкой для России
Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:07
2022-06-03T14:07
2022-06-03T15:37
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СОЧИ, 3 июн - РИА Новости. Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.Российский лидер поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.Президент РФ также отметил, что Россия всегда с большим интересом относилась к африканской культуре, и выделил растущую роль Африки на мировой арене."Растёт и роль Африки на международной арене, в целом в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами", - добавил Путин.
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"Мы на новом этапе развития" – Путин об отношениях России с Африкой
Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.
2022-06-03T14:07
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в мире, россия, африка, владимир путин
14:07 03.06.2022 (обновлено: 15:37 03.06.2022)
Путин высказался о важности отношений с Африкой для России
Путин: Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой
СОЧИ, 3 июн - РИА Новости. Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.
Российский лидер поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки
.
"Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, предаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот", - сказал Путин, добавив, что за первые месяцы текущего года товарооборот вырос более чем на 34%.
Президент РФ
также отметил, что Россия всегда с большим интересом относилась к африканской культуре, и выделил растущую роль Африки на мировой арене.
"Растёт и роль Африки на международной арене, в целом в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами", - добавил Путин.