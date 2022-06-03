https://ria.ru/20220603/putin-1792895698.html

Путин высказался о важности отношений с Африкой для России

Путин высказался о важности отношений с Африкой для России - РИА Новости, 03.06.2022

Путин высказался о важности отношений с Африкой для России

Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:07

2022-06-03T14:07

2022-06-03T15:37

в мире

россия

африка

владимир путин

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СОЧИ, 3 июн - РИА Новости. Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.Российский лидер поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.Президент РФ также отметил, что Россия всегда с большим интересом относилась к африканской культуре, и выделил растущую роль Африки на мировой арене."Растёт и роль Африки на международной арене, в целом в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220526/afrika-1790841267.html

россия

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"Мы на новом этапе развития" – Путин об отношениях России с Африкой Отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, РФ придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом. 2022-06-03T14:07 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, африка, владимир путин