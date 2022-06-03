https://ria.ru/20220603/putin-1792811251.html
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.06.2022
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:45
2022-06-03T10:45
2022-06-03T10:45
фомнибус
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 80% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 9%.Опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фомнибус, политика, владимир путин, россия
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что президенту Путину доверяют 76 процентов россиян