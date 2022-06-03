https://ria.ru/20220603/putin-1792811251.html

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.06.2022

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:45

2022-06-03T10:45

2022-06-03T10:45

фомнибус

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% респондентов заявили о доверии президенту, 15% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 9% затруднились ответить.По мнению 80% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян. Затруднились ответить на вопрос 9%.Опрос "ФОМнибус" проведен 27-29 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

фомнибус, политика, владимир путин, россия