https://ria.ru/20220603/pshenitsa-1793043822.html

Путин: объем украинской пшеницы в 0,5 процента невелик

Путин: объем украинской пшеницы в 0,5 процента невелик - РИА Новости, 03.06.2022

Путин: объем украинской пшеницы в 0,5 процента невелик

Президент России Владимир Путин заявил, что 0,5% украинской пшеницы, которую Киев мог бы потенциально экспортировать, - это "ни о чем". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:36

2022-06-03T20:36

2022-06-03T20:51

экономика

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цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 0,5% украинской пшеницы, которую Киев мог бы потенциально экспортировать, - это "ни о чем"."В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Вот сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы - 0,5%, ни о чем", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Во-вторых, добавил президент России, "20 миллионов тонн украинской пшеницы - это потенциальный экспорт".

https://ria.ru/20220603/pshenitsa-1793005132.html

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экономика, россия, украина, оон, цены на нефть, владимир путин