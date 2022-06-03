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Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем - РИА Новости, 03.06.2022
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Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем
Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем
Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:57
2022-06-03T17:57
экономика
цены на нефть
россия
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сша
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс"."Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация наблюдалась за последние 10 лет лишь один раз – в 2018 году, когда имело место резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран-производителей", – говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".Так, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина) с поставкой в июле (новый урожай) возросли за неделю на 7,5 доллара – до 420 долларов за тонну. Средняя цена на французскую пшеницу (11,5% протеина) опустилась за неделю на 23 доллара, до 443 долларов за тонну, американскую – на 34 доллара, до 425 долларов.Они отмечают, что темпы сева яровой пшеницы в США впервые за долгое время превысили ожидания рынка, однако задержка остается очень существенной, как и в Канаде. В России сев яровых зерновых продолжает отставать в Поволжье и на Урале, но темпы существенно выросли, и отставание может быть нивелировано в ближайшие две недели."Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, сша, евросоюз
17:57 03.06.2022
 
Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем

Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем впервые с 2018 года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Ростовской области
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сбор урожая пшеницы в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс".
"Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация наблюдалась за последние 10 лет лишь один раз – в 2018 году, когда имело место резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран-производителей", – говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".
Так, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина) с поставкой в июле (новый урожай) возросли за неделю на 7,5 доллара – до 420 долларов за тонну. Средняя цена на французскую пшеницу (11,5% протеина) опустилась за неделю на 23 доллара, до 443 долларов за тонну, американскую – на 34 доллара, до 425 долларов.
"В свою очередь биржевые котировки на Чикагской бирже снизились до минимума за четыре недели на фоне надежд рынка на выпуск украинского зерна из черноморских портов, анонсирования снятия части барьеров на пути российского экспорта зерна и удобрений, прогнозируемых дождей во Франции и ускорения сева в США", - пишут эксперты.
Они отмечают, что темпы сева яровой пшеницы в США впервые за долгое время превысили ожидания рынка, однако задержка остается очень существенной, как и в Канаде. В России сев яровых зерновых продолжает отставать в Поволжье и на Урале, но темпы существенно выросли, и отставание может быть нивелировано в ближайшие две недели.
"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
15:40
В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины
 
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