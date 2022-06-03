https://ria.ru/20220603/pshenitsa-1793005132.html

Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем

Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперты: пшеница на мировом рынке не дешевеет перед новым урожаем

Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:57

2022-06-03T17:57

2022-06-03T17:57

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цены на нефть

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ожидания нового урожая пшеницы в текущем году впервые с 2018 года не смогли продавить вниз биржевые котировки на мировом рынке, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранс"."Традиционного для этого времени падения котировок под давлением будущего урожая не наблюдается, поскольку фундаментально ситуация с напряженным мировым балансом в следующем сезоне не меняется. Подобная ситуация наблюдалась за последние 10 лет лишь один раз – в 2018 году, когда имело место резкое снижение урожаев в ЕС и Австралии, а также в ряде стран-производителей", – говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".Так, индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (поставка FOB, 12,5% протеина) с поставкой в июле (новый урожай) возросли за неделю на 7,5 доллара – до 420 долларов за тонну. Средняя цена на французскую пшеницу (11,5% протеина) опустилась за неделю на 23 доллара, до 443 долларов за тонну, американскую – на 34 доллара, до 425 долларов.Они отмечают, что темпы сева яровой пшеницы в США впервые за долгое время превысили ожидания рынка, однако задержка остается очень существенной, как и в Канаде. В России сев яровых зерновых продолжает отставать в Поволжье и на Урале, но темпы существенно выросли, и отставание может быть нивелировано в ближайшие две недели."Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.

https://ria.ru/20220603/zerno-1792929885.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, австралия, сша, евросоюз