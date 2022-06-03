Захарова назвала провокации политическим кредо США
Представитель МИД Захарова назвала провокации политическим кредо США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления и шаги Вашингтона в поддержку Тайваня, она подчеркнула, что, к сожалению, провокации стали уже политическим кредо США.
"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: мы исходим из того, что существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости острова", - добавила она.
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова.
Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако в дальнейшем Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.