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Захарова назвала провокации политическим кредо США - РИА Новости, 03.06.2022
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Захарова назвала провокации политическим кредо США
Захарова назвала провокации политическим кредо США - РИА Новости, 03.06.2022
Захарова назвала провокации политическим кредо США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления и шаги Вашингтона в поддержку Тайваня, она подчеркнула, что, к сожалению,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:52
2022-06-03T13:52
в мире
джо байден
тайвань
китай
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления и шаги Вашингтона в поддержку Тайваня, она подчеркнула, что, к сожалению, провокации стали уже политическим кредо США."Американские провокации по всему миру - это тема абсолютно не новая. К сожалению, это их политическое кредо", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что позиция РФ в отношении Тайваня остается неизменной."Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: мы исходим из того, что существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости острова", - добавила она.Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова.Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако в дальнейшем Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792856154.html
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тайвань
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в мире, джо байден, тайвань, китай, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:52 03.06.2022
 
Захарова назвала провокации политическим кредо США

Представитель МИД Захарова назвала провокации политическим кредо США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления и шаги Вашингтона в поддержку Тайваня, она подчеркнула, что, к сожалению, провокации стали уже политическим кредо США.
"Американские провокации по всему миру - это тема абсолютно не новая. К сожалению, это их политическое кредо", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что позиция РФ в отношении Тайваня остается неизменной.
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"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: мы исходим из того, что существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости острова", - добавила она.
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова.
Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако в дальнейшем Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреДжо БайденТайваньКитайСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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