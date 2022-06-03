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В США признали провал попыток изолировать Россию

В США признали провал попыток изолировать Россию - РИА Новости, 03.06.2022

В США признали провал попыток изолировать Россию

Американские попытки изолировать Россию провалились, а заявленное Вашингтоном сплочение против нее всего мира оказалось мифом, пишет в статье для The Hill... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:20

2022-06-03T06:20

2022-06-03T08:36

в мире

владимир путин

сша

украина

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американские попытки изолировать Россию провалились, а заявленное Вашингтоном сплочение против нее всего мира оказалось мифом, пишет в статье для The Hill доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни.По его словам, конфликты в других странах, как правило, пользуются наибольшей популярностью в самом начале, особенно если их "эффективно рекламируют" среди американской общественности. Но если они не заканчиваются быстрой и решительной победой, то общественная поддержка и политический консенсус разрушаются. Похоже, это и происходит сейчас с кризисом на Украине, считает автор.Так, в марте общественная поддержка роли США в украинском конфликте превышала 60 процентов, но теперь, согласно последнему опросу AP-NORC от 16 мая, снизилась до 45 процентов, а газета New York Times, некогда ярый сторонник "победы Украины", проявляет все больше скептицизма по поводу целей Белого дома в этой ситуации.Еще одним элементом разрушающегося традиционного представления стала мысль о том, что санкции вскоре поставят российскую экономику на колени. Налицо же обратный эффект, отмечает Молоуни: санкции наносят куда больший ущерб западной экономике, чем российской.Кроме того, по его словам, нужно учитывать, что страны, против которых США вводят санкции, представляют собой мощный блок несогласных с американской экономической агрессией. Ярким примером отказа от убежденности в господстве США, как пишет Молоуни, стал саммит G20 — тогда американская делегация демонстративно покинула зал заседаний во время выступления российского представителя, но ее примеру последовали лишь три из 19 остальных делегаций. "Любой объективный наблюдатель увидит, что наиболее изолированной сверхдержавой мира является не Россия, а сами Соединенные Штаты", — считает ученый.Если раньше на Западе высказывались о неминуемой "победе Украины", то теперь США и их союзники, похоже, "перешли в другое состояние" и изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, добавил Молоуни."Мир меняется быстро и основательно, ведь почти все западные страны переживают ту или иную степень экономического кризиса, а правительство США оказалось на грани массового политического отречения со стороны американцев. Граждане не перестают заявлять социологам, что наивысшим приоритетом для них является восстановление собственной экономики и реабилитация треснувшей по швам американской мечты", — заключил автор.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

https://ria.ru/20220602/uregulirovanie-1792755009.html

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в мире, владимир путин, сша, украина, россия