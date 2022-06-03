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На акции протеста в Ереване задержали 11 человек - РИА Новости, 03.06.2022
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На акции протеста в Ереване задержали 11 человек
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек - РИА Новости, 03.06.2022
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек
Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:48
2022-06-03T23:48
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении."В полицейские отделения доставлены 11 человек", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что участники акции не подчинились законным требованиям полицейских, применили в их отношении насилие, закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами."Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером.
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в мире, никол пашинян, армения
23:48 03.06.2022
 
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек

Полиция Армении: 11 человек задержали в пятницу на акции протеста в Ереване

© Sputnik / Перейти в фотобанкШествие оппозиции в Ереване
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении.
"В полицейские отделения доставлены 11 человек", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что участники акции не подчинились законным требованиям полицейских, применили в их отношении насилие, закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами.
"Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером.
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 23:38
После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам
 
В миреНикол ПашинянАрмения
 
 
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