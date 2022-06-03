https://ria.ru/20220603/protest-1793064394.html
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек - РИА Новости, 03.06.2022
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек
Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:48
2022-06-03T23:48
2022-06-03T23:48
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армения
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении."В полицейские отделения доставлены 11 человек", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что участники акции не подчинились законным требованиям полицейских, применили в их отношении насилие, закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами."Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером.
https://ria.ru/20220603/protest-1793063709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения
На акции протеста в Ереване задержали 11 человек
Полиция Армении: 11 человек задержали в пятницу на акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в пятницу на акции протеста в Ереване, сообщили в пресс-службе полиции Армении.
"В полицейские отделения доставлены 11 человек", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что участники акции не подчинились законным требованиям полицейских, применили в их отношении насилие, закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами.
"Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Стычка требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна
оппозиционеров с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером.