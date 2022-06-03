https://ria.ru/20220603/protest-1793063709.html

После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам

После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам - РИА Новости, 03.06.2022

После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам

Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:38

2022-06-03T23:38

2022-06-03T23:40

в мире

здоровье - общество

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны.Ранее сообщалось о 42 пострадавших, среди них 22 полицейских."Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют", - говорится в сообщении.Стычки противников премьера Никола Пашиняна с полицией произошли в пятницу вечером.

https://ria.ru/20220603/erevan-1793060942.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, никол пашинян