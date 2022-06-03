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После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам - РИА Новости, 03.06.2022
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После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам
После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам - РИА Новости, 03.06.2022
После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам
Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:38
2022-06-03T23:40
в мире
здоровье - общество
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны.Ранее сообщалось о 42 пострадавших, среди них 22 полицейских."Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют", - говорится в сообщении.Стычки противников премьера Никола Пашиняна с полицией произошли в пятницу вечером.
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в мире, здоровье - общество, никол пашинян
23:38 03.06.2022 (обновлено: 23:40 03.06.2022)
 
После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам

Минздрав Армении: 50 человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСтолкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны.
"По состоянию на 23.00 (22.00 мск) в различные медцентры обратились 50 человек, 36 них - сотрудники полиции, 16 - гражданские лица", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 42 пострадавших, среди них 22 полицейских.
"Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют", - говорится в сообщении.
Стычки противников премьера Никола Пашиняна с полицией произошли в пятницу вечером.
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 23:03
В Ереване избили депутата парламента Армении во время стычек с полицией
 
В миреЗдоровье - ОбществоНикол Пашинян
 
 
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