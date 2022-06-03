23:38 03.06.2022 (обновлено: 23:40 03.06.2022)
После протестов в Ереване 50 человек обратились за помощью к медикам
Минздрав Армении: 50 человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСтолкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Пятьдесят человек обратились в медучреждения после акции протеста в Ереване, состояние одного пациента тяжелое, сообщает пресс-служба минздрава страны.
"По состоянию на 23.00 (22.00 мск) в различные медцентры обратились 50 человек, 36 них - сотрудники полиции, 16 - гражданские лица", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 42 пострадавших, среди них 22 полицейских.
"Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют", - говорится в сообщении.
Стычки противников премьера Никола Пашиняна с полицией произошли в пятницу вечером.