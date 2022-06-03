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Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского
Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского - РИА Новости, 03.06.2022
Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что в результате совместных действий сил РФ и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:33
2022-06-03T10:33
2022-06-03T10:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что в результате совместных действий сил РФ и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 человек личного состава."В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе н.п. Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также сообщается, что мощным огневым воздействием подавлена огневая точка противника в районе Торецка. "Понеся значительные потери, враг отступил на ранее занимаемые позиции", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
10:33 03.06.2022 (обновлено: 10:43 03.06.2022)
Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского
Силы России и ДНР совместно отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского