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Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского

Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского - РИА Новости, 03.06.2022

Силы ДНР отразили попытку прорыва украинских войск возле Новгородского

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что в результате совместных действий сил РФ и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:33

2022-06-03T10:33

2022-06-03T10:43

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что в результате совместных действий сил РФ и ДНР отражена попытка прорыва украинских войск в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 человек личного состава."В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе н.п. Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также сообщается, что мощным огневым воздействием подавлена огневая точка противника в районе Торецка. "Понеся значительные потери, враг отступил на ранее занимаемые позиции", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия