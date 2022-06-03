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"Прогресс МС-20" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-20" пристыковался к МКС - РИА Новости, 03.06.2022

"Прогресс МС-20" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:21

космос - риа наука

олег артемов

денис матвеев

челл линдгрен

донецкая народная республика

байконур (город)

земля

международная космическая станция (мкс)

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июн - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-20" с космодрома Байконур 3 июня посвящен ДНР и ЛНР, а на вторую ступень ракеты-носителя была нанесена надпись "Донбасс". На головной обтекатель ракеты нанесены флаги республик.Как сообщил "Роскосмос", в подмосковном Центре управления полетами подтвердили штатное закрытие крюков стыковочного механизма. Теперь космонавтам на станции предстоит открыть люки, демонтировать стыковочный механизм и перевести системы электропитания "Прогресса" на объединенное питание.Ракета стартовала с Байконура в 12.32 мск, а через несколько минут корабль вышел на орбиту и начал самостоятельный полет к МКС. Он летел по сверхкороткой схеме и сделал два витка вокруг Земли.Стандартной считается двухсуточная схема, при которой корабль за двое суток облетает Землю 34 раза. Также существует укороченная четырехвитковая схема, при которой путь до станции занимает около шести часов."Прогресс МС-20" привез топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование – бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду. Также в корабле находятся укладки для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полета на организм, разработки новых стерилизующих средств, а также по исследованию влияния микроорганизмов на прочность материалов в космосе.Кроме того, в "Прогрессе" загружены две пары сверхмалых космических аппаратов "ЮЗГУ-55" №11 и №12 и "Циолковский-Рязань" №1 и №2, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из предстоящих выходов в открытый космос. Также среди грузов 3D-принтер разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". Напечатанные на нем изделия вернут на Землю чтобы изучить влияние микрогравитации на производство по аддитивным технологиям.Сейчас на борту Международной космической станции работают три российских космонавта Олег Артемьев, Денис Матвеев и Серей Корсаков, американцы Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, итальянка Саманта Кристофоретти.В космосе "Прогресс МС-20" проведет 173 суток.

https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

донецкая народная республика

байконур (город)

земля

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура Пуск названной в честь Донбасса ракеты "Союз-2.1.а" с Байконура 2022-06-03T16:08 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, челл линдгрен, донецкая народная республика, байконур (город), земля, международная космическая станция (мкс)