15:56 03.06.2022 (обновлено: 18:21 03.06.2022)
Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад ведет осознанный курс на разрушение православия
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества. 3 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества. 3 июня 2022
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы должны всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями защищать права христиан и православных. Упомяну православие особо, потому что за последние годы, опять же, по инициативе американцев, которые активно манипулируют Константинопольским Патриархом, к огромному сожалению, взят курс на разрушение православия. Вы знаете, какие подрывные действия были приняты на Украине в отношении украинской православной церкви. Там был создана квазиструктура под названием ПЦУ. Вы знаете, как сирийскую православную церковь пытаются развалить, то же самое касается сербской православной церкви", - сказал он, выступая в ходе торжественного заседания, посвященного 140-летию Императорского православного палестинского общества.
"Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада, на подрыв всего, что связано с Россией, что связано со славянами, с православием", - подчеркнул он.