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Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220603/pravoslavie-1792933837.html
Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров
Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.06.2022
Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров
Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:56
2022-06-03T18:21
религия
россия
украина
императорское православное палестинское общество
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
религия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы должны всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями защищать права христиан и православных. Упомяну православие особо, потому что за последние годы, опять же, по инициативе американцев, которые активно манипулируют Константинопольским Патриархом, к огромному сожалению, взят курс на разрушение православия. Вы знаете, какие подрывные действия были приняты на Украине в отношении украинской православной церкви. Там был создана квазиструктура под названием ПЦУ. Вы знаете, как сирийскую православную церковь пытаются развалить, то же самое касается сербской православной церкви", - сказал он, выступая в ходе торжественного заседания, посвященного 140-летию Императорского православного палестинского общества."Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада, на подрыв всего, что связано с Россией, что связано со славянами, с православием", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220301/osnovy-1775892060.html
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россия, украина, императорское православное палестинское общество, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), религия
15:56 03.06.2022 (обновлено: 18:21 03.06.2022)
 
Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад ведет осознанный курс на разрушение православия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества. 3 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества. 3 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества. 3 июня 2022
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы должны всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями защищать права христиан и православных. Упомяну православие особо, потому что за последние годы, опять же, по инициативе американцев, которые активно манипулируют Константинопольским Патриархом, к огромному сожалению, взят курс на разрушение православия. Вы знаете, какие подрывные действия были приняты на Украине в отношении украинской православной церкви. Там был создана квазиструктура под названием ПЦУ. Вы знаете, как сирийскую православную церковь пытаются развалить, то же самое касается сербской православной церкви", - сказал он, выступая в ходе торжественного заседания, посвященного 140-летию Императорского православного палестинского общества.
"Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада, на подрыв всего, что связано с Россией, что связано со славянами, с православием", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:55
Запад разрушает все международно-правовые основы, заявили в МИД
 
РелигияРоссияУкраинаИмператорское православное палестинское обществоВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Религия
 
 
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