https://ria.ru/20220603/pravoslavie-1792933837.html

Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров

Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.06.2022

Запад ведет осознанный курс на разрушение православия, заявил Лавров

Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:56

2022-06-03T15:56

2022-06-03T18:21

религия

россия

украина

императорское православное палестинское общество

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

религия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запад взял курс на разрушение православия и на подрыв всего, что связано с Россией и славянами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы должны всеми имеющимися в нашем распоряжении возможностями защищать права христиан и православных. Упомяну православие особо, потому что за последние годы, опять же, по инициативе американцев, которые активно манипулируют Константинопольским Патриархом, к огромному сожалению, взят курс на разрушение православия. Вы знаете, какие подрывные действия были приняты на Украине в отношении украинской православной церкви. Там был создана квазиструктура под названием ПЦУ. Вы знаете, как сирийскую православную церковь пытаются развалить, то же самое касается сербской православной церкви", - сказал он, выступая в ходе торжественного заседания, посвященного 140-летию Императорского православного палестинского общества."Это осознанная линия, которая вписывается в нынешний курс Запада, на подрыв всего, что связано с Россией, что связано со славянами, с православием", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220301/osnovy-1775892060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, императорское православное палестинское общество, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), религия