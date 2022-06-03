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МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"

МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022

МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"

Министерство иностранных дел России вызвало посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, которой был заявлен решительный протест из-за задержания самолета... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:59

2022-06-03T19:59

2022-06-03T23:05

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, которой был заявлен решительный протест из-за задержания самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Бандаранаике, сообщили в ведомстве.Самолет Airbus A330-300 должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35, но местный суд запретил самолету покидать Шри-Ланку "после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии". Судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. После произошедшего "Аэрофлот" прекратил продажу билетов, а затем приостановил рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку". Для организации обратной перевозки рейсы авиакомпании на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагают вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления.Росавиация, в свою очередь, также ведет работу по урегулированию этого вопроса.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.

https://ria.ru/20220603/vozvrat-1793029041.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, шри-ланка, аэрофлот, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм