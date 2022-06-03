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МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"
МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 03.06.2022
МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"
Министерство иностранных дел России вызвало посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, которой был заявлен решительный протест из-за задержания самолета... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:59
2022-06-03T23:05
в мире
шри-ланка
аэрофлот
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, которой был заявлен решительный протест из-за задержания самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Бандаранаике, сообщили в ведомстве.Самолет Airbus A330-300 должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35, но местный суд запретил самолету покидать Шри-Ланку "после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии". Судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. После произошедшего "Аэрофлот" прекратил продажу билетов, а затем приостановил рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку". Для организации обратной перевозки рейсы авиакомпании на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагают вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления.Росавиация, в свою очередь, также ведет работу по урегулированию этого вопроса.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
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в мире, шри-ланка, аэрофлот, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
19:59 03.06.2022 (обновлено: 23:05 03.06.2022)
 
МИД вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета "Аэрофлота"

МИД заявил послу Шри-Ланки протест из-за задержания самолета "Аэрофлота" в Бандаранаике

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России вызвало посла Шри-Ланки Джаниту Абейвикрему Лиянаге, которой был заявлен решительный протест из-за задержания самолета компании "Аэрофлот" в аэропорту Бандаранаике, сообщили в ведомстве.
"Призвали ланкийскую сторону в сжатые сроки урегулировать эту проблему во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения", — заявил в министерстве.
Самолет Airbus A330-300 должен был вылететь из Коломбо накануне утром, в 10:20, и прилететь в Москву в 19:35, но местный суд запретил самолету покидать Шри-Ланку "после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии". Судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.
После произошедшего "Аэрофлот" прекратил продажу билетов, а затем приостановил рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку". Для организации обратной перевозки рейсы авиакомпании на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагают вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления.
Росавиация, в свою очередь, также ведет работу по урегулированию этого вопроса.
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Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.
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