https://ria.ru/20220603/porty-1793041274.html

В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин

В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022

В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин

Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:20

2022-06-03T20:20

2022-06-03T21:02

владимир путин

россия-24 (телеканал)

черное море

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин."Там, кстати, много очень судов застряло в украинских портах, иностранных. Десятки судов. Их просто держат взаперти, и кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Путин отметил, что Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям."Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос, какими могут быть условия России в отношении вывоза зерна, которое находится в подконтрольных ей портах.

https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

черное море

россия

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия-24 (телеканал), черное море, россия