https://ria.ru/20220603/porty-1793041274.html
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:20
2022-06-03T20:20
2022-06-03T21:02
владимир путин
россия-24 (телеканал)
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин."Там, кстати, много очень судов застряло в украинских портах, иностранных. Десятки судов. Их просто держат взаперти, и кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Путин отметил, что Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям."Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос, какими могут быть условия России в отношении вывоза зерна, которое находится в подконтрольных ей портах.
https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92758ef5c3f9d8fd266b47d072c2c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия-24 (телеканал), черное море, россия
20:20 03.06.2022 (обновлено: 21:02 03.06.2022)
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
Путин: взаперти в украинских портах находятся десятки иностранных судов