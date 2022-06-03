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В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
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В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
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владимир путин
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черное море
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин."Там, кстати, много очень судов застряло в украинских портах, иностранных. Десятки судов. Их просто держат взаперти, и кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Владимир Путин отметил, что Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям."Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос, какими могут быть условия России в отношении вывоза зерна, которое находится в подконтрольных ей портах.
https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html
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владимир путин, россия-24 (телеканал), черное море, россия
20:20 03.06.2022 (обновлено: 21:02 03.06.2022)
 
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин

Путин: взаперти в украинских портах находятся десятки иностранных судов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десятки иностранных судов находятся сейчас взаперти в украинских портах, а их экипажи держат в качестве заложников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Там, кстати, много очень судов застряло в украинских портах, иностранных. Десятки судов. Их просто держат взаперти, и кстати, экипажи держат в качестве заложников до сих пор", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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Владимир Путин отметил, что Россия готова обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям.
"Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - сказал Путин в интервью в эфире канала "Россия 24" в ответ на вопрос, какими могут быть условия России в отношении вывоза зерна, которое находится в подконтрольных ей портах.
 
Владимир ПутинРоссия-24 (телеканал)Черное мореРоссия
 
 
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