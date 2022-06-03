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В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом - РИА Новости, 03.06.2022
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В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом
В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом - РИА Новости, 03.06.2022
В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом
Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:44
2022-06-03T14:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт".Как сообщало Минобороны, морской порт Мариуполя после разминирования и демилитаризации начал работать в обычном режиме. По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с конца апреля на территории порта и в акватории обезвредили около 12 тысяч взрывоопасных предметов.В конце мая оттуда отправилось в Ростов-на-Дону судно примерно с тремя тысячами тонн металлопродукции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь, ростовская область, ростов, россия
09:44 03.06.2022 (обновлено: 14:45 03.06.2022)
 
В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом

Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в порт Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
Сухогруз РМ-3 типа Славутич, прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Сухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт".
"Судно из Мариуполя уже прибыло в Ростов. Оно стоит на Нижнегниловском рейде, ожидает открытия таможни для оформления документов", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщало Минобороны, морской порт Мариуполя после разминирования и демилитаризации начал работать в обычном режиме. По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с конца апреля на территории порта и в акватории обезвредили около 12 тысяч взрывоопасных предметов.
В конце мая оттуда отправилось в Ростов-на-Дону судно примерно с тремя тысячами тонн металлопродукции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Морской порт в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:49
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