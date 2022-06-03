https://ria.ru/20220603/port-1792796205.html

В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом

В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом - РИА Новости, 03.06.2022

В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом

Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:44

2022-06-03T09:44

2022-06-03T14:45

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт".Как сообщало Минобороны, морской порт Мариуполя после разминирования и демилитаризации начал работать в обычном режиме. По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с конца апреля на территории порта и в акватории обезвредили около 12 тысяч взрывоопасных предметов.В конце мая оттуда отправилось в Ростов-на-Дону судно примерно с тремя тысячами тонн металлопродукции.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, ростовская область, ростов, россия