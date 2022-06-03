09:44 03.06.2022 (обновлено: 14:45 03.06.2022)
В Ростовскую область прибыло первое судно из Мариуполя, груженное металлом
Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в порт Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
Сухогруз РМ-3 типа "Славутич", прибывший с партией листового металла из Мариуполя, в порту Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область, сообщил РИА Новости представитель АО "Ростовский порт".
"Судно из Мариуполя уже прибыло в Ростов. Оно стоит на Нижнегниловском рейде, ожидает открытия таможни для оформления документов", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщало Минобороны, морской порт Мариуполя после разминирования и демилитаризации начал работать в обычном режиме. По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, с конца апреля на территории порта и в акватории обезвредили около 12 тысяч взрывоопасных предметов.
В конце мая оттуда отправилось в Ростов-на-Дону судно примерно с тремя тысячами тонн металлопродукции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.