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Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа - РИА Новости, 03.06.2022
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Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа
Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа - РИА Новости, 03.06.2022
Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа
Суд в Испании вызвал экс-госсекретаря США и бывшего главу ЦРУ Майка Помпео в качестве свидетеля по делу о якобы имевших место в 2017 году планах... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:57
2022-06-03T09:57
в мире
майк помпео
джулиан ассанж
дональд трамп
эквадор
лондон
сша
wikileaks
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Испании вызвал экс-госсекретаря США и бывшего главу ЦРУ Майка Помпео в качестве свидетеля по делу о якобы имевших место в 2017 году планах разведывательного управления и американского правительства по похищению и убийству основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет испанская газета ABC со ссылкой на источники."Судья Национального суда Сантьяго Педрас согласился вызывать в качестве свидетеля Майка Помпео ... чтобы он объяснил, был ли у разведывательного управления и американского правительства при (экс-президенте США) Дональде Трампе в 2017 году план по похищению и убийству Ассанжа", - говорится в сообщении издания.Ранее СМИ сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.По данным источников газеты, Помпео в июне была направлена повестка, при этом он может участвовать в формате видеоконференции. Помимо него в суд был вызван бывший сотрудник контрразведки США Уилльям Эванина.Как сообщается, испанский судья принял такое решение после того, как прокурор Карлос Баутиста поддержал ходатайство, поданное адвокатом Ассанжа Аитором Мартинесом.В мае защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220602/assanzh-1792735389.html
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в мире, майк помпео, джулиан ассанж, дональд трамп, эквадор, лондон, сша, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру), мвд великобритании
09:57 03.06.2022
 
Суд вызвал Помпео свидетелем по делу Ассанжа

Суд в Испании вызвал экс-госсекретаря США Помпео в качестве свидетеля по делу Ассанжа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд в Испании вызвал экс-госсекретаря США и бывшего главу ЦРУ Майка Помпео в качестве свидетеля по делу о якобы имевших место в 2017 году планах разведывательного управления и американского правительства по похищению и убийству основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет испанская газета ABC со ссылкой на источники.
"Судья Национального суда Сантьяго Педрас согласился вызывать в качестве свидетеля Майка Помпео ... чтобы он объяснил, был ли у разведывательного управления и американского правительства при (экс-президенте США) Дональде Трампе в 2017 году план по похищению и убийству Ассанжа", - говорится в сообщении издания.
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Ранее СМИ сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.
По данным источников газеты, Помпео в июне была направлена повестка, при этом он может участвовать в формате видеоконференции. Помимо него в суд был вызван бывший сотрудник контрразведки США Уилльям Эванина.
Как сообщается, испанский судья принял такое решение после того, как прокурор Карлос Баутиста поддержал ходатайство, поданное адвокатом Ассанжа Аитором Мартинесом.
В мае защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
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Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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В миреМайк ПомпеоДжулиан АссанжДональд ТрампЭквадорЛондонСШАWikiLeaksЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МВД Великобритании
 
 
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