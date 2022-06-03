https://ria.ru/20220603/pomosch-1793015028.html

МИД: в Италии забыли о российский помощи в самом начале пандемии COVID-19

МИД: в Италии забыли о российский помощи в самом начале пандемии COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2022

МИД: в Италии забыли о российский помощи в самом начале пандемии COVID-19

В Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса, заявляет МИД России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:33

2022-06-03T18:33

2022-06-03T18:33

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

джузеппе конте

владимир путин

луиджи ди майо

россия

италия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса, заявляет МИД России.Ранее итальянский государственный телеканал RAI 3 выпустил документальный фильм, содержание которого сводилось к тому, что цель российской гуманитарной миссии в Ломбардии, сильно пострадавшей от на тот момент неизученного заболевания, якобы состояла не в том, чтобы спасать жизни граждан Италии, а чтобы "шпионить за силами и военными объектами НАТО".В ведомстве отметили, что "в итальянской гостелекомпании решили сыграть на модной нынче русофобии". "В условиях ухудшения состояния национальной экономики (в том числе из-за недальновидных действий Рима в сфере продовольственной безопасности и – особенно – вследствие введения общеесовских санкций против России) так удобно отвлекать внимание телезрителя от проблем "сенсационными" репортажами о "шпионах Москвы", - говорится в заявлении министерства."Хочется напомнить, что в то время, когда о коронавирусе еще не было ничего известно, а Италия оказалась под ударом неизвестной и пугающей болезни, одной из немногих стран, которые протянули руку помощи итальянскому народу, стала Россия. Это было сделано исключительно из гуманитарных соображений", - резюмировали в МИД РФ.В конце марта 2020 года в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в около 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано свыше сотни зданий и сооружений, более миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог.Премьер Италии Джузеппе Конте благодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приезжал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выражал благодарность России.

https://ria.ru/20220603/putin-1792951104.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, джузеппе конте, владимир путин, луиджи ди майо, россия, италия, ломбардия, нато, войска воздушно-космической обороны, мид италии