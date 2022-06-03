МИД: в Италии забыли о российский помощи в самом начале пандемии COVID-19
МИД: в Италии забыли о российской гумпомощи в период борьбы с пандемией коронавируса
Фонтан Тритона на площади Барберини в Риме. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса, заявляет МИД России.
Ранее итальянский государственный телеканал RAI 3 выпустил документальный фильм, содержание которого сводилось к тому, что цель российской гуманитарной миссии в Ломбардии, сильно пострадавшей от на тот момент неизученного заболевания, якобы состояла не в том, чтобы спасать жизни граждан Италии, а чтобы "шпионить за силами и военными объектами НАТО".
"…Не прошло и двух лет – о нашей помощи забыли. Недолговечна же, получается, память у итальянских коллег. Такая сервильная и недальновидная линия поведения не только наносит урон нашим двусторонним отношениям, но и демонстрирует моральный облик отдельных представителей официальных властей Италии и ее СМИ", - указывается на официальной странице МИД России в соцсети "ВКонтакте".
В ведомстве отметили, что "в итальянской гостелекомпании решили сыграть на модной нынче русофобии". "В условиях ухудшения состояния национальной экономики (в том числе из-за недальновидных действий Рима в сфере продовольственной безопасности и – особенно – вследствие введения общеесовских санкций против России) так удобно отвлекать внимание телезрителя от проблем "сенсационными" репортажами о "шпионах Москвы", - говорится в заявлении министерства.
"Хочется напомнить, что в то время, когда о коронавирусе еще не было ничего известно, а Италия оказалась под ударом неизвестной и пугающей болезни, одной из немногих стран, которые протянули руку помощи итальянскому народу, стала Россия. Это было сделано исключительно из гуманитарных соображений", - резюмировали в МИД РФ.
В конце марта 2020 года в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в около 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано свыше сотни зданий и сооружений, более миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог.
Премьер Италии Джузеппе Конте благодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приезжал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выражал благодарность России.