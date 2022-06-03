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Чехия и Польша увеличат помощь Украине, заявил чешский премьер - РИА Новости, 03.06.2022
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Чехия и Польша увеличат помощь Украине, заявил чешский премьер
Чехия и Польша увеличат помощь Украине, заявил чешский премьер - РИА Новости, 03.06.2022
Чехия и Польша увеличат помощь Украине, заявил чешский премьер
Чехия и Польша усилят всестороннюю помощь Украине, включая военную, а также будут активно сотрудничать в укреплении энергетической безопасности, сообщил в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:33
2022-06-03T14:33
в мире
чехия
украина
польша
евросоюз
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ПРАГА, 3 июня – РИА Новости. Чехия и Польша усилят всестороннюю помощь Украине, включая военную, а также будут активно сотрудничать в укреплении энергетической безопасности, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала после совместного заседания правительств обеих стран в Праге."У нас с польскими коллегами весьма схожие взгляды на необходимость всесторонней помощи Украине, которую мы намерены активно продолжать, включая поставки военной техники. Мы верим, что Украина победит в своей борьбе за свободу и независимость. Также большое внимание на наших переговорах было уделено энергетической безопасности. Мы намерены в короткие сроки прекратить нашу зависимость от российских энергоресурсов", - сказал Фиала на пресс-конференции, которую транслировало Чешское ТВ.Чешский премьер сообщил, что в рамках встречи двух правительств были подписаны договоры о сотрудничестве между оборонными ведомствами, а также чешским минтрансом и польским министерством инфраструктуры.По словам Фиалы, в обозримом будущем должен быть построен газопровод между Польшей и Чехией. Кроме того, предусматривается получение Чехией сжиженного природного газа через терминалы на польском побережье Балтийского моря.Как сообщил Фиала, на совместном заседании двух правительств были обсуждены приоритеты Чехии во время ее полугодового председательства в ЕС, начинающегося 1 июля. Участники встречи также поделились опытом с размещением в своих странах беженцев с Украины.Совместное заседание правительств двух соседних стран является уже седьмым за последние годы. В последний раз кабмины собирались в Варшаве в 2019 году, затем из-за пандемии коронавируса эта традиция временно была нарушена.
https://ria.ru/20220602/polsha-1792731261.html
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в мире, чехия, украина, польша, евросоюз
14:33 03.06.2022
 
Чехия и Польша увеличат помощь Украине, заявил чешский премьер

Премьер Чехии Фиала: Прага и Варшава усилят сотрудничество в военной помощи Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины. Архивное фото
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ПРАГА, 3 июня – РИА Новости. Чехия и Польша усилят всестороннюю помощь Украине, включая военную, а также будут активно сотрудничать в укреплении энергетической безопасности, сообщил в пятницу чешский премьер Петр Фиала после совместного заседания правительств обеих стран в Праге.
"У нас с польскими коллегами весьма схожие взгляды на необходимость всесторонней помощи Украине, которую мы намерены активно продолжать, включая поставки военной техники. Мы верим, что Украина победит в своей борьбе за свободу и независимость. Также большое внимание на наших переговорах было уделено энергетической безопасности. Мы намерены в короткие сроки прекратить нашу зависимость от российских энергоресурсов", - сказал Фиала на пресс-конференции, которую транслировало Чешское ТВ.
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Чешский премьер сообщил, что в рамках встречи двух правительств были подписаны договоры о сотрудничестве между оборонными ведомствами, а также чешским минтрансом и польским министерством инфраструктуры.
По словам Фиалы, в обозримом будущем должен быть построен газопровод между Польшей и Чехией. Кроме того, предусматривается получение Чехией сжиженного природного газа через терминалы на польском побережье Балтийского моря.
Как сообщил Фиала, на совместном заседании двух правительств были обсуждены приоритеты Чехии во время ее полугодового председательства в ЕС, начинающегося 1 июля. Участники встречи также поделились опытом с размещением в своих странах беженцев с Украины.
Совместное заседание правительств двух соседних стран является уже седьмым за последние годы. В последний раз кабмины собирались в Варшаве в 2019 году, затем из-за пандемии коронавируса эта традиция временно была нарушена.
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