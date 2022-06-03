https://ria.ru/20220603/politsiya-1792765153.html

Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении

Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении - РИА Новости, 03.06.2022

Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении

Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:47

2022-06-03T00:47

2022-06-03T12:11

происшествия

москва

армения

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее столичная прокуратура сообщила, что в центре Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По его данным, убитый — мужчина 1960 года рождения, его тело нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте."Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104 ("Подготовка убийства в корыстных целях")", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html

москва

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, армения, следственный комитет россии (ск рф)