https://ria.ru/20220603/politsiya-1792765153.html
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении - РИА Новости, 03.06.2022
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении
Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:47
2022-06-03T00:47
2022-06-03T12:11
происшествия
москва
армения
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее столичная прокуратура сообщила, что в центре Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По его данным, убитый — мужчина 1960 года рождения, его тело нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте."Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104 ("Подготовка убийства в корыстных целях")", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html
москва
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, армения, следственный комитет россии (ск рф)
00:47 03.06.2022 (обновлено: 12:11 03.06.2022)
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении
Убитым в центре Москвы оказался разыскиваемый в Армении Оганес Камарян 1960 года рождения