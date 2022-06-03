Рейтинг@Mail.ru
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/politsiya-1792765153.html
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении - РИА Новости, 03.06.2022
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении
Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:47
2022-06-03T12:11
происшествия
москва
армения
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792795836_0:219:1115:846_1920x0_80_0_0_d1696454fc4aea9b258e2dfe285b2325.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее столичная прокуратура сообщила, что в центре Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По его данным, убитый — мужчина 1960 года рождения, его тело нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте."Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104 ("Подготовка убийства в корыстных целях")", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792795836_0:55:1115:891_1920x0_80_0_0_b823bdc15c9e9023101639418dab5ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, армения, следственный комитет россии (ск рф)
00:47 03.06.2022 (обновлено: 12:11 03.06.2022)
 
Источник: убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении

Убитым в центре Москвы оказался разыскиваемый в Армении Оганес Камарян 1960 года рождения

© Фото : прокуратура МосквыНа месте убийства во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве
На месте убийства во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : прокуратура Москвы
На месте убийства во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина — Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что в центре Москвы обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства. По его данным, убитый — мужчина 1960 года рождения, его тело нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 12:40
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной
"Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35-104 ("Подготовка убийства в корыстных целях")", — сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМоскваАрменияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала