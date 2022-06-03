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ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции - РИА Новости, 03.06.2022
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ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции
ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции - РИА Новости, 03.06.2022
ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "захват заложников" против похитителей дочери заместителя командира... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:10
2022-06-03T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "захват заложников" против похитителей дочери заместителя командира одного из подразделений ДНР, сказал журналистам начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генпрокуратуры."Демченко Владимир Александрович обратился к нам в генеральную прокуратуру по факту похищения его дочери и зятя. Нами данное обращение было рассмотрено... По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников... санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы сроком от шести до 15 лет", - говорится в сообщении.
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
14:10 03.06.2022
 
ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "захват заложников" против похитителей дочери заместителя командира одного из подразделений ДНР, сказал журналистам начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генпрокуратуры.
"Демченко Владимир Александрович обратился к нам в генеральную прокуратуру по факту похищения его дочери и зятя. Нами данное обращение было рассмотрено... По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников... санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы сроком от шести до 15 лет", - говорится в сообщении.
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