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ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции

ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции - РИА Новости, 03.06.2022

ДНР возбудила дело против похитителей дочери замкомандира Народной милиции

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "захват заложников" против похитителей дочери заместителя командира... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:10

2022-06-03T14:10

2022-06-03T14:10

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье "захват заложников" против похитителей дочери заместителя командира одного из подразделений ДНР, сказал журналистам начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генпрокуратуры."Демченко Владимир Александрович обратился к нам в генеральную прокуратуру по факту похищения его дочери и зятя. Нами данное обращение было рассмотрено... По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников... санкции данной статьи подразумевают под собой лишение свободы сроком от шести до 15 лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220421/kupyansk-1784811899.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр