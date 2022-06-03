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В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов

В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 03.06.2022

В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали, сообщает издание Focus. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:48

2022-06-03T14:48

2022-06-03T15:24

в мире

австрия

бавария

германия

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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали, сообщает издание Focus.Инцидент произошел в Баварии в районе Гармин-Партенкирхен около полудня пятницы. Причины происшествия не известны.Проводится спасательная операция, в ней принимают участие также медики из соседней Австрии.Издание Bild сообщает об одном погибшем.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, бавария, германия