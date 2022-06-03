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В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов
В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 03.06.2022
В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов
Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали, сообщает издание Focus. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:48
2022-06-03T14:48
2022-06-03T15:24
в мире
австрия
бавария
германия
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали, сообщает издание Focus.Инцидент произошел в Баварии в районе Гармин-Партенкирхен около полудня пятницы. Причины происшествия не известны.Проводится спасательная операция, в ней принимают участие также медики из соседней Австрии.Издание Bild сообщает об одном погибшем.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, бавария, германия
14:48 03.06.2022 (обновлено: 15:24 03.06.2022)
В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов
Bild: пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, есть погибший и пострадавшие