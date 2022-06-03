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Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания
Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь США с доставкой детского питания "хоть завтра". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:00
2022-06-03T14:21
сша
в мире
белоруссия
александр лукашенко
джо байден
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь США с доставкой детского питания "хоть завтра"."Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik. Глава государства призвал донести эту информацию "до каждого американца" через СМИ. "У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее", - отметил он.Как отмечает агентство, по словам Лукашенко, уместны будут как гуманитарная помощь, так и продажа белорусского детского питания в США на коммерческой основе. "Я думаю, они не бедные люди и смогут купить", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
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сша, в мире, белоруссия, александр лукашенко, джо байден
12:00 03.06.2022 (обновлено: 14:21 03.06.2022)
 
Лукашенко предложил США помощь с поставками детского питания

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь США с поставками детского питания

© AP Photo / Jose Luis MaganaГрузовой самолет с детской смесью в международном аэропорту Вашингтон Даллес
Грузовой самолет с детской смесью в международном аэропорту Вашингтон Даллес - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Грузовой самолет с детской смесью в международном аэропорту Вашингтон Даллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь США с доставкой детского питания "хоть завтра".
"Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik. Глава государства призвал донести эту информацию "до каждого американца" через СМИ. "У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее", - отметил он.
Как отмечает агентство, по словам Лукашенко, уместны будут как гуманитарная помощь, так и продажа белорусского детского питания в США на коммерческой основе. "Я думаю, они не бедные люди и смогут купить", - добавил он.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон, который на фоне нехватки в стране детского питания облегчит малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси. Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
Пустые полки в отделе продажи детских смесей в магазине в США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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