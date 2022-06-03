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Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2022
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Культура
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Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге
Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2022
Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге
Воссозданная мерная икона Петра Первого, высота которой соответствует его росту при рождении, будет представлена в Петропавловской крепости 9 июня, в день... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:11
2022-06-03T16:11
культура
петр i
санкт-петербург
россия
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Воссозданная мерная икона Петра Первого, высота которой соответствует его росту при рождении, будет представлена в Петропавловской крепости 9 июня, в день 350-летия российского императора, сообщила заместитель гендиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.Мерная икона создавалась в России XVII—XVIII веков ко дню крещения ребенка из царской семьи. ТОна была узкой, а по высоте соответствовала росту ("мере") новорожденного и изображала тезоименного ему святого. По данным из открытых источников, до нашего времени в музеях сохранилось не более 25 подобных дореволюционных икон."Мерная икона Петра Первого до 1942 года находилась в Петропавловской крепости… Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону… Она уже передана в собор, чтобы были проведены определенные мероприятия к 9 июня, когда мы раскроем образ, и всем представится возможность увидеть копию мерной иконы Петра Первого", — сказала Воробьева журналистам.По ее словам, над воссозданием иконы работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко. Согласно традиции, ее установят над могилой Петра Первого в Петропавловском соборе.Как отметил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, утром здесь пройдет торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого.Одновременно в Эрмитажном театре состоится и Международный Петровский конгресс, который будет посвящен личности императора. Вечерняя программа городских театров и концертных площадок также будет связана с Петром Первым.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Так, только в Петербурге планируется провести порядка 200 городских мероприятий. Среди них Международный Петровский конгресс, международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", а также выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого".
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петр i, санкт-петербург, россия, новости культуры
16:11 03.06.2022
 
Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге

Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге в день его 350-летия

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Воссозданная мерная икона Петра Первого, высота которой соответствует его росту при рождении, будет представлена в Петропавловской крепости 9 июня, в день 350-летия российского императора, сообщила заместитель гендиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.
Мерная икона создавалась в России XVII—XVIII веков ко дню крещения ребенка из царской семьи. ТОна была узкой, а по высоте соответствовала росту ("мере") новорожденного и изображала тезоименного ему святого. По данным из открытых источников, до нашего времени в музеях сохранилось не более 25 подобных дореволюционных икон.
"Мерная икона Петра Первого до 1942 года находилась в Петропавловской крепости… Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону… Она уже передана в собор, чтобы были проведены определенные мероприятия к 9 июня, когда мы раскроем образ, и всем представится возможность увидеть копию мерной иконы Петра Первого", — сказала Воробьева журналистам.
По ее словам, над воссозданием иконы работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко. Согласно традиции, ее установят над могилой Петра Первого в Петропавловском соборе.
Как отметил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, утром здесь пройдет торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого.
Одновременно в Эрмитажном театре состоится и Международный Петровский конгресс, который будет посвящен личности императора. Вечерняя программа городских театров и концертных площадок также будет связана с Петром Первым.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Так, только в Петербурге планируется провести порядка 200 городских мероприятий. Среди них Международный Петровский конгресс, международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", а также выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого".
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