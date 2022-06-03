https://ria.ru/20220603/petri-1792930449.html

Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге

Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2022

Воссозданную мерную икону Петра I представят в Петербурге

Воссозданная мерная икона Петра Первого, высота которой соответствует его росту при рождении, будет представлена в Петропавловской крепости 9 июня, в день... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:11

2022-06-03T16:11

2022-06-03T16:11

культура

петр i

санкт-петербург

россия

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572417490_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_ead30673cd5fa3b5382f46569509c82e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Воссозданная мерная икона Петра Первого, высота которой соответствует его росту при рождении, будет представлена в Петропавловской крепости 9 июня, в день 350-летия российского императора, сообщила заместитель гендиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.Мерная икона создавалась в России XVII—XVIII веков ко дню крещения ребенка из царской семьи. ТОна была узкой, а по высоте соответствовала росту ("мере") новорожденного и изображала тезоименного ему святого. По данным из открытых источников, до нашего времени в музеях сохранилось не более 25 подобных дореволюционных икон."Мерная икона Петра Первого до 1942 года находилась в Петропавловской крепости… Мы с благословения настоятеля Петропавловского собора отца Александра, благословения епархии Александро-Невской лавры и лично митрополита воссоздали эту икону… Она уже передана в собор, чтобы были проведены определенные мероприятия к 9 июня, когда мы раскроем образ, и всем представится возможность увидеть копию мерной иконы Петра Первого", — сказала Воробьева журналистам.По ее словам, над воссозданием иконы работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко. Согласно традиции, ее установят над могилой Петра Первого в Петропавловском соборе.Как отметил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, утром здесь пройдет торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого.Одновременно в Эрмитажном театре состоится и Международный Петровский конгресс, который будет посвящен личности императора. Вечерняя программа городских театров и концертных площадок также будет связана с Петром Первым.Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2022 году в России пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Так, только в Петербурге планируется провести порядка 200 городских мероприятий. Среди них Международный Петровский конгресс, международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", а также выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого".

https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

петр i, санкт-петербург, россия, новости культуры