https://ria.ru/20220603/peskov-1792973570.html

Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей

Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей - РИА Новости, 03.06.2022

Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:06

2022-06-03T17:06

2022-06-03T18:30

евросоюз

россия

татьяна навка

дмитрий песков

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона, а оспаривать это бесполезно из-за отсутствия там справедливого суда.Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782065128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, татьяна навка, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире