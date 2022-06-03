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Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей - РИА Новости, 03.06.2022
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Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей - РИА Новости, 03.06.2022
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:06
2022-06-03T18:30
евросоюз
россия
татьяна навка
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона, а оспаривать это бесполезно из-за отсутствия там справедливого суда.Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации.
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евросоюз, россия, татьяна навка, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире
17:06 03.06.2022 (обновлено: 18:30 03.06.2022)
 
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей

Пресс-секретарь Песков назвал оспаривание санкций ЕС против его жены и детей бесполезным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона, а оспаривать это бесполезно из-за отсутствия там справедливого суда.
"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", - сказал Песков РИА Новости.
Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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ЕвросоюзРоссияТатьяна НавкаДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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