https://ria.ru/20220603/peskov-1792973570.html
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей - РИА Новости, 03.06.2022
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:06
2022-06-03T17:06
2022-06-03T18:30
евросоюз
россия
татьяна навка
дмитрий песков
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья супруга Татьяна Навка и старшие дети Елизавета и Николай попали под санкции Евросоюза, заявил, что можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона, а оспаривать это бесполезно из-за отсутствия там справедливого суда.Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782065128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, татьяна навка, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире
17:06 03.06.2022 (обновлено: 18:30 03.06.2022)
Песков выразил сожаление из-за введения санкций ЕС против его жены и детей
Пресс-секретарь Песков назвал оспаривание санкций ЕС против его жены и детей бесполезным