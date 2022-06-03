Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/peskov-1792878669.html
Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации
Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт, а вопросы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:31
2022-06-03T13:31
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
МОСКВА, 3 июня- РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт, а вопросы тактики и стратегии на территории завода "Азот" переадресовал в министерство обороны РФ."Это вопрос тактики, и даже стратегии, все-таки лучше задавать в министерство обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент обсуждать тактику военных РФ на заводе "Азот".Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот". В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792835938.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мизинцев, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:31 03.06.2022
 
Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации

Песков: каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня- РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт, а вопросы тактики и стратегии на территории завода "Азот" переадресовал в министерство обороны РФ.
"Это вопрос тактики, и даже стратегии, все-таки лучше задавать в министерство обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент обсуждать тактику военных РФ на заводе "Азот".
Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот". В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".
Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров
11:52Специальная военная операция на Украине
Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала