https://ria.ru/20220603/peskov-1792878669.html

Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации

Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

Песков сообщил о ежедневном опыте во время спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт, а вопросы... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:31

2022-06-03T13:31

2022-06-03T13:31

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июня- РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что каждый день ведения специальной военной операции России на Украине добавляет новый опыт, а вопросы тактики и стратегии на территории завода "Азот" переадресовал в министерство обороны РФ."Это вопрос тактики, и даже стратегии, все-таки лучше задавать в министерство обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент обсуждать тактику военных РФ на заводе "Азот".Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот". В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима".

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792835938.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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михаил мизинцев, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр