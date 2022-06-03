17:01 03.06.2022 (обновлено: 17:24 03.06.2022)
ЕС не признает российские паспорта в Херсоне и Запорожье, заявил Боррель
Боррель: ЕС не признает российские паспорта, выданные в Херсонской и Запорожской областях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Согласно заявлению, которое распространило внешнеполитическое ведомство ЕС, Евросоюз "осуждает указы президента России от 25 мая и 30 мая", которые упрощают процесс предоставления российского гражданства гражданам Украины в Херсонской и Запорожской областях, а также детям, оставшимся без попечения родителей, и недееспособным лицам из Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Как указывается в заявлении Борреля, "Европейский Союз не признает эти паспорта".
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что жители региона настроены получать российское гражданство, по его словам, открыт специальный административный центр, в котором люди могут подать заявку на вступление в гражданство РФ и получение российского паспорта. По данным военно-гражданской администрации, озвученным 1 июня, более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что количество желающих получить гражданство России в Херсонской области составляет порядка 80% от числа жителей региона. Заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов указывал в конце мая, что более 90% граждан Запорожской области обратятся и получат российское гражданство.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.