https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

ЕС не признает российские паспорта в Херсоне и Запорожье, заявил Боррель

ЕС не признает российские паспорта в Херсоне и Запорожье, заявил Боррель - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС не признает российские паспорта в Херсоне и Запорожье, заявил Боррель

Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:01

2022-06-03T17:01

2022-06-03T17:24

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Согласно заявлению, которое распространило внешнеполитическое ведомство ЕС, Евросоюз "осуждает указы президента России от 25 мая и 30 мая", которые упрощают процесс предоставления российского гражданства гражданам Украины в Херсонской и Запорожской областях, а также детям, оставшимся без попечения родителей, и недееспособным лицам из Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Как указывается в заявлении Борреля, "Европейский Союз не признает эти паспорта".Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что жители региона настроены получать российское гражданство, по его словам, открыт специальный административный центр, в котором люди могут подать заявку на вступление в гражданство РФ и получение российского паспорта. По данным военно-гражданской администрации, озвученным 1 июня, более 600 херсонцев обратились в центр оформления российского гражданства с 30 мая. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что количество желающих получить гражданство России в Херсонской области составляет порядка 80% от числа жителей региона. Заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов указывал в конце мая, что более 90% граждан Запорожской области обратятся и получат российское гражданство.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html

https://ria.ru/20220526/balitskiy-1790782635.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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