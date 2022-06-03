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Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/otvet-1792771289.html
Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS
Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS
В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T03:28
2022-06-03T07:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
сша
донбасс
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий МедведевЗампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины. "Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — добавил Медведев.Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.В Вашингтоне заявили, что заручились обещанием украинских властей не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов, а посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы установок HIMARS, которые поставят Украине.Нет доверияПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о ракетных установках, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, обсуждать обещания Зеленского нельзя и бесполезно, должны быть реальные данные. Она отметила, что в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров "больше никто не ориентируется".Как заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя, Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. По его словам, украинские каратели с помощью этого оружия продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все 8 лет, убивая женщин, стариков и детей.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/bespilotniki-1792495654.html
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россия
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в мире, россия, украина, дмитрий медведев, сша, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, бриджит бринк, совет безопасности оон
03:28 03.06.2022 (обновлено: 07:51 03.06.2022)
 
Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS

Зампред Совбеза Медведев: Россия нанесет удар в случае использования Киевом РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины. "Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — добавил Медведев.
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 00:20
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle
Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
В Вашингтоне заявили, что заручились обещанием украинских властей не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов, а посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы установок HIMARS, которые поставят Украине.

Нет доверия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о ракетных установках, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.
Американская реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 21:32Специальная военная операция на Украине
Британия согласовывает с США реэкспорт РСЗО на Украину, пишут СМИ
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, обсуждать обещания Зеленского нельзя и бесполезно, должны быть реальные данные. Она отметила, что в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров "больше никто не ориентируется".
Как заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя, Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. По его словам, украинские каратели с помощью этого оружия продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все 8 лет, убивая женщин, стариков и детей.

Специальная военная операция

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:35Специальная военная операция на Украине
Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине
 
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