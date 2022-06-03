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Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS

Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS

В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:28

2022-06-03T03:28

2022-06-03T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

сша

донбасс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий МедведевЗампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины. "Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — добавил Медведев.Накануне замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.В Вашингтоне заявили, что заручились обещанием украинских властей не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов, а посол США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы установок HIMARS, которые поставят Украине.Нет доверияПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о ракетных установках, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, обсуждать обещания Зеленского нельзя и бесполезно, должны быть реальные данные. Она отметила, что в конце прошлого года Россия требовала письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие слова Зеленского и западных лидеров "больше никто не ориентируется".Как заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя, Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. По его словам, украинские каратели с помощью этого оружия продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все 8 лет, убивая женщин, стариков и детей.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/bespilotniki-1792495654.html

https://ria.ru/20220601/reeksport-1792483108.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792403472.html

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