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Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены - РИА Новости, 03.06.2022
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены
Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:10
2022-06-03T10:18
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда стоимость туров в эту страну может снизиться еще сильнее.Турцию в этом году могут посетить на три миллиона меньше российских туристов, чем обычно, и владельцы отелей предлагают заманчивые скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, сообщил Мкртчян.Высокий курс рубля по отношению к местной валюте также уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, продолжил эксперт. Однако авиаперелет в эту страну может обойтись достаточно дорого из-за дефицита рейсов, добавил Мкртчян. По его словам, цены на билеты, а значит, и на туры в целом, могут существенно снизиться после организации массовых чартерных перевозок."Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – такой прогноз дал Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
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новости - туризм, турция, туристы, отдых, отели
02:10 03.06.2022 (обновлено: 10:18 03.06.2022)
 
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены

Эксперт Мкртчян заявил, что отдых в Турции подешевел для россиян за счет скидок на 30%

© РИА Новости / Светлана Баева Отель в Турции
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда стоимость туров в эту страну может снизиться еще сильнее.
Турцию в этом году могут посетить на три миллиона меньше российских туристов, чем обычно, и владельцы отелей предлагают заманчивые скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, сообщил Мкртчян.

"В этом году в Турцию приедет меньше российских туристов, чем ожидалось. Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70", — пояснил он.

Высокий курс рубля по отношению к местной валюте также уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, продолжил эксперт. Однако авиаперелет в эту страну может обойтись достаточно дорого из-за дефицита рейсов, добавил Мкртчян. По его словам, цены на билеты, а значит, и на туры в целом, могут существенно снизиться после организации массовых чартерных перевозок.
"Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – такой прогноз дал Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
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