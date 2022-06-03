https://ria.ru/20220603/oteli-1792767180.html

Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены

Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены - РИА Новости, 03.06.2022

Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены

Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:10

2022-06-03T02:10

2022-06-03T10:18

туризм

новости - туризм

турция

туристы

отдых

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96b70e636673bd912b02235371072b01.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда стоимость туров в эту страну может снизиться еще сильнее.Турцию в этом году могут посетить на три миллиона меньше российских туристов, чем обычно, и владельцы отелей предлагают заманчивые скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, сообщил Мкртчян.Высокий курс рубля по отношению к местной валюте также уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, продолжил эксперт. Однако авиаперелет в эту страну может обойтись достаточно дорого из-за дефицита рейсов, добавил Мкртчян. По его словам, цены на билеты, а значит, и на туры в целом, могут существенно снизиться после организации массовых чартерных перевозок."Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – такой прогноз дал Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792031214.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

новости - туризм, турция, туристы, отдых, отели