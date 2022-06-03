https://ria.ru/20220603/oteli-1792767180.html
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены - РИА Новости, 03.06.2022
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены
Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:10
2022-06-03T02:10
2022-06-03T10:18
туризм
новости - туризм
турция
туристы
отдых
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96b70e636673bd912b02235371072b01.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда стоимость туров в эту страну может снизиться еще сильнее.Турцию в этом году могут посетить на три миллиона меньше российских туристов, чем обычно, и владельцы отелей предлагают заманчивые скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, сообщил Мкртчян.Высокий курс рубля по отношению к местной валюте также уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, продолжил эксперт. Однако авиаперелет в эту страну может обойтись достаточно дорого из-за дефицита рейсов, добавил Мкртчян. По его словам, цены на билеты, а значит, и на туры в целом, могут существенно снизиться после организации массовых чартерных перевозок."Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – такой прогноз дал Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792031214.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788078734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4e3f6a5c135dd10c14c677421af5f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, туристы, отдых, отели
02:10 03.06.2022 (обновлено: 10:18 03.06.2022)
Названо туристическое направление, где отели резко снизили цены
Эксперт Мкртчян заявил, что отдых в Турции подешевел для россиян за счет скидок на 30%
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Отдых в Турции подешевел для россиян, отметил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. В интервью радио Sputnik он рассказал
, когда стоимость туров в эту страну может снизиться еще сильнее.
Турцию в этом году могут посетить на три миллиона меньше российских туристов, чем обычно, и владельцы отелей предлагают заманчивые скидки, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, сообщил Мкртчян.
"В этом году в Турцию приедет меньше российских туристов, чем ожидалось. Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70", — пояснил он.
Высокий курс рубля по отношению к местной валюте также уменьшает стоимость отдыха в Турции для россиян, продолжил эксперт. Однако авиаперелет в эту страну может обойтись достаточно дорого из-за дефицита рейсов, добавил Мкртчян. По его словам, цены на билеты, а значит, и на туры в целом, могут существенно снизиться после организации массовых чартерных перевозок.
"Для полетов только в Россию уже созданы две турецкие авиакомпании, но им пока не дали разрешения на перелеты. На подходе еще одна, но и она также ждет разрешения. У нас же для полетов в Турцию не хватает дальнемагистральных самолетов. С их появлением ситуация с ценами на билеты может измениться в значительной степени", – такой прогноз дал Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.