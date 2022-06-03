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Эксперт рассказал о косметических последствиях от оспы обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220603/ospa-1792896305.html
Эксперт рассказал о косметических последствиях от оспы обезьян
Эксперт рассказал о косметических последствиях от оспы обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперт рассказал о косметических последствиях от оспы обезьян
На коже человека, переболевшего оспой обезьян, могут остаться отметины, рассказал РИА Новости вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:11
2022-06-03T14:11
наука
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здоровье
медицина
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На коже человека, переболевшего оспой обезьян, могут остаться отметины, рассказал РИА Новости вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.По его словам, нельзя сказать, что оспа обезьян может обезобразить человека."Отдельные оспины могут дать небольшие шрамы, но не обязательно. Вероятность этого не так велика. Последствия не настолько сильные, как от натуральной оспы. Других изменений в организме, как правило, не происходит — человек полностью выздоравливает", — объясняет Альштейн.Весной 2022-го в странах Европы началась вспышка оспы обезьян. На сегодняшний день зарегистрировано более 550 заболевших в 30 странах мира. Это довольно мало для такого периода и свидетельствует о том, что инфекция передается слабо, уверяют специалисты.Процесс заражения оспой обезьян происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с носителем. Большинство заболевших выздоравливают в течение 2-4 недель. Среди симптомов: повышение температуры, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Самое неприятное проявление болезни – сыпь, которая может покрывать все тело. Она проходит несколько стадий перед тем, как превратиться в струпья, которые через некоторое время отпадают.Натуральная оспа оставляла на теле человека заметные шрамы, в том числе на лице. В XVIII веке это привело к злоупотреблению косметикой в Европе: толстый слой белил и румян позволял скрыть отметины.
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европа, здоровье, медицина
14:11 03.06.2022
 

Эксперт рассказал о косметических последствиях от оспы обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На коже человека, переболевшего оспой обезьян, могут остаться отметины, рассказал РИА Новости вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
По его словам, нельзя сказать, что оспа обезьян может обезобразить человека.
"Отдельные оспины могут дать небольшие шрамы, но не обязательно. Вероятность этого не так велика. Последствия не настолько сильные, как от натуральной оспы. Других изменений в организме, как правило, не происходит — человек полностью выздоравливает", — объясняет Альштейн.
Весной 2022-го в странах Европы началась вспышка оспы обезьян. На сегодняшний день зарегистрировано более 550 заболевших в 30 странах мира. Это довольно мало для такого периода и свидетельствует о том, что инфекция передается слабо, уверяют специалисты.
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:35Наука
Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под контроля
Процесс заражения оспой обезьян происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с носителем. Большинство заболевших выздоравливают в течение 2-4 недель. Среди симптомов: повышение температуры, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Самое неприятное проявление болезни – сыпь, которая может покрывать все тело. Она проходит несколько стадий перед тем, как превратиться в струпья, которые через некоторое время отпадают.
Натуральная оспа оставляла на теле человека заметные шрамы, в том числе на лице. В XVIII веке это привело к злоупотреблению косметикой в Европе: толстый слой белил и румян позволял скрыть отметины.
 
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