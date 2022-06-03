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В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай оспы обезьян обнаружен в Латвии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) страны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:35
2022-06-03T12:35
2022-06-03T12:35
в мире
латвия
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян обнаружен в Латвии, сообщает портал Delfi со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) страны."Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии. SPKC опрашивает заболевшего и проводит все необходимые меры. Заболевший - мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача", - говорится в сообщении портала.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, латвия, здоровье - общество, оспа обезьян
В Латвии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Портал Delfi: первый случай заражения оспой обезьян обнаружили в Латвии
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости.
Первый случай оспы обезьян обнаружен в Латвии, сообщает
портал Delfi со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) страны.
"Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаем оспы обезьян в Латвии. SPKC опрашивает заболевшего и проводит все необходимые меры. Заболевший - мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача", - говорится в сообщении портала.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.