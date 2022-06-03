15:17 03.06.2022 (обновлено: 17:02 03.06.2022)
Лукашенко допустил принудительное возвращение оппозиционеров в Белоруссию
Лукашенко допустил принудительное возвращение бежавших из Белоруссии оппозиционеров
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил принудительного возвращения белорусских оппозиционеров, бежавших на Запад, обратно в страну.
Как передает агентство Sputnik, белорусского президента журналисты спросили о возможностях белорусских силовиков по принудительному возвращению на родину оппозиционеров из числа тех, кто включен КГБ в список причастных к террористической деятельности.
"Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время - посмотришь", - сказал Лукашенко. По его словам, оппозиционерам никто "не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми". "Я им этого простить не могу", - сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".