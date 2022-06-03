https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1792920177.html

Лукашенко допустил принудительное возвращение оппозиционеров в Белоруссию

Лукашенко допустил принудительное возвращение оппозиционеров в Белоруссию - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко допустил принудительное возвращение оппозиционеров в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил принудительного возвращения белорусских оппозиционеров, бежавших на Запад, обратно в страну. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:17

2022-06-03T15:17

2022-06-03T17:02

в мире

протесты в белоруссии

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил принудительного возвращения белорусских оппозиционеров, бежавших на Запад, обратно в страну.Как передает агентство Sputnik, белорусского президента журналисты спросили о возможностях белорусских силовиков по принудительному возвращению на родину оппозиционеров из числа тех, кто включен КГБ в список причастных к террористической деятельности."Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время - посмотришь", - сказал Лукашенко. По его словам, оппозиционерам никто "не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми". "Я им этого простить не могу", - сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220207/protasevich-1771462160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко