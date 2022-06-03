https://ria.ru/20220603/operatory-1792788856.html

Три российских мобильных оператора заработают в Херсонской области

Три российских мобильных оператора заработают в Херсонской области - РИА Новости, 03.06.2022

Три российских мобильных оператора заработают в Херсонской области

Три российских мобильных оператора заработают в Херсонской области, сообщил замглавы администрации регион Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:16

2022-06-03T09:16

2022-06-03T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

олег крючков

владимир путин

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Три российских мобильных оператора заработают в Херсонской области, сообщил замглавы администрации регион Кирилл Стремоусов.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет."Сотовая связь в Херсоне и области представлена оператором "На связи". Каждый день ведутся работы по расширению покрытия области. Сейчас это более 20% от того, как это было ранее. Помимо "На связи" еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.По его словам, один из новых сотовых операторов будет запущен до 1 июля, второй – до 1 августа."И того у нас будет три оператора мобильной связи", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220603/oon-1792779674.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, олег крючков, владимир путин, херсонская область , россия, украина