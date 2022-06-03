Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/oon-1792779674.html
В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима
В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022
В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:54
2022-06-03T07:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78bf533b1440984303e8820969e2a85b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.По его словам, сегодня на Украине фактически установился тоталитарный режим."Любые права человека на территории Украины уничтожаются. Мы видим попытку воссоздать фашистскую Германию в лице Украины", - подчеркнул Стремоусов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220603/golmovskiy-1792777949.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6c84291b988ab18b0cefd9ba3ed7fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, херсонская область , в мире
07:54 03.06.2022
 
В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон
Последствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами Точка-У и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.
"Украинский народ стал заложником нацисткой власти на Украине. Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечно мясо. Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Где те, кто может об этом заявить? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима, который своими действиями целенаправленно уничтожает украинский народ", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, сегодня на Украине фактически установился тоталитарный режим.
"Любые права человека на территории Украины уничтожаются. Мы видим попытку воссоздать фашистскую Германию в лице Украины", - подчеркнул Стремоусов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
07:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала