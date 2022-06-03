В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон
© Пресс-служба Минобороны РФ
Последствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.
"Украинский народ стал заложником нацисткой власти на Украине. Над людьми издеваются, запугивают, убивают без суда и следствия, а также используют как пушечно мясо. Нарушаются права человека. Почему молчит ООН? Где те, кто может об этом заявить? Мы призываем международные институты остановить беспредел киевского режима, который своими действиями целенаправленно уничтожает украинский народ", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, сегодня на Украине фактически установился тоталитарный режим.
"Любые права человека на территории Украины уничтожаются. Мы видим попытку воссоздать фашистскую Германию в лице Украины", - подчеркнул Стремоусов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.