https://ria.ru/20220603/oon-1792779674.html

В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима

В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима - РИА Новости, 03.06.2022

В Херсонской области призвали ООН остановить беспредел киевского режима

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:54

2022-06-03T07:54

2022-06-03T07:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении украинского народа.По его словам, сегодня на Украине фактически установился тоталитарный режим."Любые права человека на территории Украины уничтожаются. Мы видим попытку воссоздать фашистскую Германию в лице Украины", - подчеркнул Стремоусов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220603/golmovskiy-1792777949.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, херсонская область , в мире