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Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022
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Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:46
2022-06-03T11:47
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
южный федеральный университет
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки РФ определило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой и Луганской народных республик и оказывать им методическую и консультационную поддержку. Были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса. В пятницу в Южном федеральном университете прошла церемония вручения дипломов преподавателям истории с Донбасса."Для коллег из Луганской и Донецкой республик вопрос повышения квалификации очень важен. Символический, но важный шаг, мы сделали в мае, когда на базе ЮФУ организовали курсы повышения квалификации по истории", - сказал он.Фальков отметил, что придает этому большое значение. "Сейчас программа будет работать не только по истории, но и по другим дисциплинам. Наши вузы на протяжении предстоящего года организуют работу по различным курсам - от истории до специальных дисциплин", - сказал министр.
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россия
донбасс
донецкая народная республика
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россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, южный федеральный университет, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
11:46 03.06.2022 (обновлено: 11:47 03.06.2022)
 
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса

В российских вузах организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса

CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева / Южный федеральный университет
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева /
Южный федеральный университет. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Ранее Минобрнауки РФ определило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой и Луганской народных республик и оказывать им методическую и консультационную поддержку. Были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса. В пятницу в Южном федеральном университете прошла церемония вручения дипломов преподавателям истории с Донбасса.
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"Для коллег из Луганской и Донецкой республик вопрос повышения квалификации очень важен. Символический, но важный шаг, мы сделали в мае, когда на базе ЮФУ организовали курсы повышения квалификации по истории", - сказал он.
Фальков отметил, что придает этому большое значение. "Сейчас программа будет работать не только по истории, но и по другим дисциплинам. Наши вузы на протяжении предстоящего года организуют работу по различным курсам - от истории до специальных дисциплин", - сказал министр.
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЮжный федеральный университетВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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