https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:46
2022-06-03T11:46
2022-06-03T11:47
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
южный федеральный университет
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки РФ определило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой и Луганской народных республик и оказывать им методическую и консультационную поддержку. Были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса. В пятницу в Южном федеральном университете прошла церемония вручения дипломов преподавателям истории с Донбасса."Для коллег из Луганской и Донецкой республик вопрос повышения квалификации очень важен. Символический, но важный шаг, мы сделали в мае, когда на базе ЮФУ организовали курсы повышения квалификации по истории", - сказал он.Фальков отметил, что придает этому большое значение. "Сейчас программа будет работать не только по истории, но и по другим дисциплинам. Наши вузы на протяжении предстоящего года организуют работу по различным курсам - от истории до специальных дисциплин", - сказал министр.
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790676794.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, южный федеральный университет, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
11:46 03.06.2022 (обновлено: 11:47 03.06.2022)
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
В российских вузах организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса