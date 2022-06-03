https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html

Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса

Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022

Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса

Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:46

2022-06-03T11:46

2022-06-03T11:47

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

южный федеральный университет

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/41/1532274136_0:0:3514:1976_1920x0_80_0_0_93c626e736ec0fd714afc80db8742efe.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Курсы повышения квалификации в российских вузах для преподавателей с Донбасса организуют по различным дисциплинам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее Минобрнауки РФ определило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой и Луганской народных республик и оказывать им методическую и консультационную поддержку. Были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей вузов Донбасса. В пятницу в Южном федеральном университете прошла церемония вручения дипломов преподавателям истории с Донбасса."Для коллег из Луганской и Донецкой республик вопрос повышения квалификации очень важен. Символический, но важный шаг, мы сделали в мае, когда на базе ЮФУ организовали курсы повышения квалификации по истории", - сказал он.Фальков отметил, что придает этому большое значение. "Сейчас программа будет работать не только по истории, но и по другим дисциплинам. Наши вузы на протяжении предстоящего года организуют работу по различным курсам - от истории до специальных дисциплин", - сказал министр.

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790676794.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, южный федеральный университет, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)