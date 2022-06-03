https://ria.ru/20220603/obstrel-1792963999.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:49
2022-06-03T16:49
2022-06-03T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, еще восемь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города и пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району, совхозу Широкий и прудам Кирша.Кроме того, обстрелу подвергся город Горловка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району, восемь снарядов того же калибра по поселку шахты Кочегарка и четыре гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по поселку шахты имени Гагарина.Отмечается, что обстрелы проводились с 15.00 (время совпадает с мск) по 16.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецк (днр), горловка, россия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости.
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, еще восемь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города и пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району, совхозу Широкий и прудам Кирша.
Кроме того, обстрелу подвергся город Горловка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району, восемь снарядов того же калибра по поселку шахты Кочегарка и четыре гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по поселку шахты имени Гагарина.
Отмечается, что обстрелы проводились с 15.00 (время совпадает с мск) по 16.00.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.