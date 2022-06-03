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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/obstrel-1792963999.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:49
2022-06-03T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
горловка
россия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, еще восемь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города и пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району, совхозу Широкий и прудам Кирша.Кроме того, обстрелу подвергся город Горловка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району, восемь снарядов того же калибра по поселку шахты Кочегарка и четыре гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по поселку шахты имени Гагарина.Отмечается, что обстрелы проводились с 15.00 (время совпадает с мск) по 16.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), горловка, россия
16:49 03.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 26 снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Киевскому району Донецка, еще восемь снарядов того же калибра по Куйбышевскому району города и пять ракет из РСЗО "Град" по Ленинскому району, совхозу Широкий и прудам Кирша.
Кроме того, обстрелу подвергся город Горловка, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Центрально-Городскому району, восемь снарядов того же калибра по поселку шахты Кочегарка и четыре гранаты из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по поселку шахты имени Гагарина.
Отмечается, что обстрелы проводились с 15.00 (время совпадает с мск) по 16.00.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)ГорловкаРоссия
 
 
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