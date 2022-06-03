https://ria.ru/20220603/obschiny-1792640962.html

Путин отметил вклад митрополита Корнилия в укрепление нравственных устоев

Путин отметил вклад митрополита Корнилия в укрепление нравственных устоев - РИА Новости, 03.06.2022

Путин отметил вклад митрополита Корнилия в укрепление нравственных устоев

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви, митрополита Московского и всея Руси Корнилия,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:35

2022-06-03T15:35

2022-06-03T21:21

религия

иисус христос

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви, митрополита Московского и всея Руси Корнилия, отметив его вклад в укрепление морально-нравственных устоев в обществе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю вас по случаю 75-летнего юбилея. Ваша плодотворная деятельность, направленная на сбережение самобытной культуры, исторических и духовных традиций старообрядчества, достойна самого глубокого признания. Вы искренне заботитесь об укреплении морально-нравственных устоев в обществе, воспитании подрастающего поколения. И, конечно, особо отмечу ваш большой личный вклад в развитие конструктивного диалога Русской православной старообрядческой церкви с государством, с другими религиозными объединениями", - говорится в поздравлении.Президент пожелал митрополиту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220513/tserkov-1788424146.html

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иисус христос