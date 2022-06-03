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Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России - РИА Новости, 03.06.2022
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Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России
Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России - РИА Новости, 03.06.2022
Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России
Российские вузы сделают акцент на программы специалитета, а не на четырёхлетнее образование, сообщил президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:56
2022-06-03T13:04
общество
образование
россия
валерий фальков
киргизия
виктор садовничий
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские вузы сделают акцент на программы специалитета, а не на четырёхлетнее образование, сообщил президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий."У нас прошёл совет Союза ректоров России... Мы обсуждали будущие стратегии развития образования нашей страны. Известно, что сейчас обсуждается, так называемый Болонский процесс, и наши ректоры, более 100 человек, однозначно и дружно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода, прошлого периода, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. То решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к международному сотрудничеству, потому что наши университеты будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвящённой сотрудничеству университетов России и Киргизии.Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что уже к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.
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общество, образование, россия, валерий фальков, киргизия, виктор садовничий, навигатор абитуриента
12:56 03.06.2022 (обновлено: 13:04 03.06.2022)
 
Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России

Садовничий: российские вузы сделают акцент на программы специалитета

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий
Президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские вузы сделают акцент на программы специалитета, а не на четырёхлетнее образование, сообщил президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий.
"У нас прошёл совет Союза ректоров России... Мы обсуждали будущие стратегии развития образования нашей страны. Известно, что сейчас обсуждается, так называемый Болонский процесс, и наши ректоры, более 100 человек, однозначно и дружно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода, прошлого периода, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. То решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к международному сотрудничеству, потому что наши университеты будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвящённой сотрудничеству университетов России и Киргизии.
Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что уже к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.
Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 16:44
Садовничий: система образования должна обобщить лучший опыт предыдущих лет
 
ОбществоОбразованиеРоссияВалерий ФальковКиргизияВиктор СадовничийНавигатор абитуриента
 
 
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