https://ria.ru/20220603/obrazovanie-1792863631.html

Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России

Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России - РИА Новости, 03.06.2022

Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России

Российские вузы сделают акцент на программы специалитета, а не на четырёхлетнее образование, сообщил президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:56

2022-06-03T12:56

2022-06-03T13:04

общество

образование

россия

валерий фальков

киргизия

виктор садовничий

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085026_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_907105dbfb8bdc97472fa65baeef9fd2.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские вузы сделают акцент на программы специалитета, а не на четырёхлетнее образование, сообщил президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий."У нас прошёл совет Союза ректоров России... Мы обсуждали будущие стратегии развития образования нашей страны. Известно, что сейчас обсуждается, так называемый Болонский процесс, и наши ректоры, более 100 человек, однозначно и дружно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода, прошлого периода, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. То решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к международному сотрудничеству, потому что наши университеты будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвящённой сотрудничеству университетов России и Киргизии.Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что уже к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.

https://ria.ru/20220602/sadovnichiy-1792683781.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, россия, валерий фальков, киргизия, виктор садовничий, навигатор абитуриента