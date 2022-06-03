03:16 03.06.2022 (обновлено: 09:50 03.06.2022)
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США
Президент США Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в стране
© AP Photo / Seth PerlmanШтурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс
© AP Photo / Seth Perlman
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал на фоне недавних случаев массовой стрельбы запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также в целом ужесточить контроль за оборотом оружия.
В настоящее время американцы могут приобретать штурмовые винтовки и магазины с вместимостью до 30 патронов в каждом.
"Мы должны запретить оборот штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. А если мы не можем запретить их, то мы должны повысить границу возраста, необходимого для их приобретения, с 18 до 21 года", - сказал Байден в обращении к согражданам, посвященном мерам по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия.
Президент также предложил ужесточить проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия, а также "устранить барьер, защищающий его производителей" в судах, и изменить правила хранения огнестрельного оружия.
"Это — рациональные, основанные на здравом смысле шаги", - считает глава Белого дома.
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Кроме того, Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право американцев на владение огнестрельным оружием, не является абсолютом и необходимо ужесточить контроль за его оборотом
"Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются - и никогда таковыми не были", - сказал он.
Президент США выразил мнение, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер". "В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - сказал Байден.
Президент США выразил мнение, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер". "В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - сказал Байден.
В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, 1 июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали.
В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.
В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.