https://ria.ru/20220603/oborot-1792770768.html

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США - РИА Новости, 03.06.2022

Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США

Президент США Джо Байден призвал на фоне недавних случаев массовой стрельбы запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:16

2022-06-03T03:16

2022-06-03T09:50

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал на фоне недавних случаев массовой стрельбы запретить в Штатах продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним, а также в целом ужесточить контроль за оборотом оружия.В настоящее время американцы могут приобретать штурмовые винтовки и магазины с вместимостью до 30 патронов в каждом.Президент также предложил ужесточить проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия, а также "устранить барьер, защищающий его производителей" в судах, и изменить правила хранения огнестрельного оружия."Это — рациональные, основанные на здравом смысле шаги", - считает глава Белого дома.Кроме того, Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право американцев на владение огнестрельным оружием, не является абсолютом и необходимо ужесточить контроль за его оборотом"Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются - и никогда таковыми не были", - сказал он.Президент США выразил мнение, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер". "В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - сказал Байден.В последнее время в США произошло сразу несколько случаев массовой стрельбы. В частности, 1 июня афроамериканец открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра города Талса, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрельбы стали не менее пяти человек, еще до десяти пострадали.В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.

https://ria.ru/20220530/strelba-1791633319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша