https://ria.ru/20220603/nrd-1793064829.html

ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 04.06.2022

ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России

Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС и приостановке операций в евро. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-03T23:55

2022-06-03T23:55

2022-06-04T02:13

экономика

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС и приостановке операций в евро. Об этом говорится в сообщении депозитария клиентам на его официальном сайте.Евросоюз накануне ввел ограничительные меры в адрес НРД."НКО АО НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный приложением I регламента ЕС 269/2014, НРД признает ситуацию чрезвычайной. <...> По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — отмечается в публикации.Тем не менее операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме, заверили в депозитарии. "Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", — посоветовали представители организации.Там также пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.НРД входит в группу Московской биржи.

https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793024553.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)