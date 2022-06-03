https://ria.ru/20220603/nrd-1793064829.html
ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 04.06.2022
ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС и приостановке операций в евро. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-03T23:55
2022-06-03T23:55
2022-06-04T02:13
экономика
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС и приостановке операций в евро. Об этом говорится в сообщении депозитария клиентам на его официальном сайте.Евросоюз накануне ввел ограничительные меры в адрес НРД."НКО АО НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный приложением I регламента ЕС 269/2014, НРД признает ситуацию чрезвычайной. <...> По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — отмечается в публикации.Тем не менее операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме, заверили в депозитарии. "Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", — посоветовали представители организации.Там также пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.НРД входит в группу Московской биржи.
https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793024553.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)
23:55 03.06.2022 (обновлено: 02:13 04.06.2022)
ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
НРД признал чрезвычайную ситуацию после того, как Евросоюз внес его в санкционный список
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций ЕС и приостановке операций в евро. Об этом говорится
в сообщении депозитария клиентам на его официальном сайте.
Евросоюз накануне ввел ограничительные меры в адрес НРД.
"НКО АО НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный приложением I регламента ЕС
269/2014, НРД признает ситуацию чрезвычайной. <...> По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — отмечается в публикации.
Тем не менее операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме, заверили в депозитарии.
"Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления", — посоветовали представители организации.
Там также пообещали продолжить оперативное информирование клиентов о развитии ситуации.
НРД входит в группу Московской биржи.