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Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти - РИА Новости, 03.06.2022
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Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти
Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти
Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:25
2022-06-03T19:13
нефть
экономика
россия
совет ес
евросоюз
европа
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Также под запрет попадает предоставление, напрямую или косвенно, технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с этим с экспортом нефти.Предусмотрена возможность определенных исключений, например, временных отсрочек для разовых сделок с краткосрочной поставкой.Эти запреты не распространяются на "сырую нефть, подпадающую под CN 2709 00, которая доставляется по трубопроводу из России в государства-члены (Евросоюза)", говорится в документе. Исключение действует до тех пор, пока Совет ЕС не отменит его.Также ограничения не должны применяться к "покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, если эти товары происходят из третьей страны и только загружаются, отправляются или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими", говорится в документе.Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры, помимо постепенного отказа от российской нефти, предусматривают отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html
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нефть, экономика, россия, совет ес, евросоюз, европа, в мире, санкции, санкции в отношении россии
18:25 03.06.2022 (обновлено: 19:13 03.06.2022)
 
Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти

Евросоюз запретил покупать, импортировать или передавать нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

"Должно быть запрещено покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, сырую нефть или нефтепродукты, перечисленные в приложении XXV, если они происходят из России или экспортируются из России", — отмечается там

Также под запрет попадает предоставление, напрямую или косвенно, технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с этим с экспортом нефти.
Предусмотрена возможность определенных исключений, например, временных отсрочек для разовых сделок с краткосрочной поставкой.
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Эти запреты не распространяются на "сырую нефть, подпадающую под CN 2709 00, которая доставляется по трубопроводу из России в государства-члены (Евросоюза)", говорится в документе. Исключение действует до тех пор, пока Совет ЕС не отменит его.
Также ограничения не должны применяться к "покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, если эти товары происходят из третьей страны и только загружаются, отправляются или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими", говорится в документе.
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Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры, помимо постепенного отказа от российской нефти, предусматривают отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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