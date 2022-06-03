https://ria.ru/20220603/neft-1793013367.html

Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти

Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти - РИА Новости, 03.06.2022

Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти

Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:25

2022-06-03T18:25

2022-06-03T19:13

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Также под запрет попадает предоставление, напрямую или косвенно, технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с этим с экспортом нефти.Предусмотрена возможность определенных исключений, например, временных отсрочек для разовых сделок с краткосрочной поставкой.Эти запреты не распространяются на "сырую нефть, подпадающую под CN 2709 00, которая доставляется по трубопроводу из России в государства-члены (Евросоюза)", говорится в документе. Исключение действует до тех пор, пока Совет ЕС не отменит его.Также ограничения не должны применяться к "покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, если эти товары происходят из третьей страны и только загружаются, отправляются или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими", говорится в документе.Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры, помимо постепенного отказа от российской нефти, предусматривают отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html

https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792954169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, совет ес, евросоюз, европа, в мире, санкции, санкции в отношении россии