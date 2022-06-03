18:25 03.06.2022 (обновлено: 19:13 03.06.2022)
Евросоюз ввел ограничения на определенные закупки российской нефти
Евросоюз запретил покупать, импортировать или передавать нефть из России
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против закупок российской нефти, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, сырую нефть или нефтепродукты, перечисленные в приложении XXV, если они происходят из России или экспортируются из России", — отмечается там
Также под запрет попадает предоставление, напрямую или косвенно, технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с этим с экспортом нефти.
Предусмотрена возможность определенных исключений, например, временных отсрочек для разовых сделок с краткосрочной поставкой.
Также ограничения не должны применяться к "покупке, импорту или передаче морской сырой нефти и нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, если эти товары происходят из третьей страны и только загружаются, отправляются или проходят транзитом через Россию, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими", говорится в документе.
Ранее в официальном журнале ЕС опубликовали документ о шестом пакете ограничений против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Эти меры, помимо постепенного отказа от российской нефти, предусматривают отключение от SWIFT, Себрбанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка и запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Список персональных санкций расширился на 65 фигурантов. В частности, помимо Воложа, в него попали олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, а также начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместитель Кирилла Стремоусова.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.