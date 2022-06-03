https://ria.ru/20220603/neft-1793006496.html

Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России

Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России - РИА Новости, 03.06.2022

Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России

Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:00

2022-06-03T18:00

2022-06-03T18:00

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем передачи с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, которые происходят из России или которые были экспортированы из Россия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, европа, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть