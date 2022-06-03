Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/neft-1793006496.html
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России
Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:00
2022-06-03T18:00
россия
экономика
европа
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287153_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_3e9497d2432da7dd46901122ed2e8988.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем передачи с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, которые происходят из России или которые были экспортированы из Россия", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287153_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_d47e9956f9a7fdc74d0fcdb6875ad4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, европа, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть
18:00 03.06.2022
 
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России

ЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем передачи с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, которые происходят из России или которые были экспортированы из Россия", - говорится в документе.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
08:56
В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго
 
РоссияЭкономикаЕвропаЕвросоюзВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала