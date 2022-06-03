https://ria.ru/20220603/neft-1793006496.html
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России
Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:00
2022-06-03T18:00
2022-06-03T18:00
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз запретил предоставление техпомощи и финансирования, связанных с транспортировкой в третьи страны определенной нефти из России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем передачи с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, перечисленных в приложении XXV, которые происходят из России или которые были экспортированы из Россия", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Евросоюз запретил предоставлять техпомощь в транспортировке нефти из России
ЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из России