https://ria.ru/20220603/nato-1792802367.html

В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО

В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022

В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:18

2022-06-03T10:18

2022-06-03T10:21

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

швеция

турция

нато

рабочая партия курдистана

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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM."Я считаю, что Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал Яблоньский.При этом он уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс. "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок", - сказал Яблоньский.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует. -0-

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

финляндия

швеция

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана