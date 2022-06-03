10:18 03.06.2022 (обновлено: 10:21 03.06.2022)
В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Замглавы МИД Польши: Финляндию и Швецию не примут в НАТО на саммите Альянса в июне
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс. "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок", - сказал Яблоньский.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует. -0-