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В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022
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В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО
В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022
В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:18
2022-06-03T10:21
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
турция
нато
рабочая партия курдистана
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM."Я считаю, что Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал Яблоньский.При этом он уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс. "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок", - сказал Яблоньский.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует. -0-
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финляндия
швеция
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, турция, нато, рабочая партия курдистана
10:18 03.06.2022 (обновлено: 10:21 03.06.2022)
 
В Польше рассказали о сроках принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД Польши: Финляндию и Швецию не примут в НАТО на саммите Альянса в июне

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на ближайшем саммите Альянса, который состоится в Мадриде в конце июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Я считаю, что Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал Яблоньский.
При этом он уверен, что Турция в итоге согласится на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО и не будет блокировать этот процесс. "Я думаю, что окончательно – нет (не будет блокировать кандидатуры Финляндии и Швеции), хотя точно будет выдвигать определенные условия, и они уже были сформулированы. Но переговоры идут, думаю, что они приведут к тому, что мы будем иметь двоих очередных членов НАТО в короткий срок", - сказал Яблоньский.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует. -0-
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В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияШвецияТурцияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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