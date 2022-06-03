https://ria.ru/20220603/nato-1792764843.html

Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:38

2022-06-03T00:38

2022-06-03T00:38

украина

швеция

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нато

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россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился."Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины. И здесь причина совершенно понятна", - добавил он.Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая."И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заявил он.

https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html

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Максим Горбачев

украина, швеция, финляндия, нато, в мире, россия