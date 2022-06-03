Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/nato-1792764843.html
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:38
2022-06-03T00:38
украина
швеция
финляндия
нато
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился."Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины. И здесь причина совершенно понятна", - добавил он.Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая."И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заявил он.
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html
украина
швеция
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швеция, финляндия, нато, в мире, россия
00:38 03.06.2022
 
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев: Швеция и Финляндия в НАТО – меньшая угроза для России, чем членство там Украины

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился.
"Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины. И здесь причина совершенно понятна", - добавил он.
Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая.
"И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заявил он.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 20:22
Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой
 
УкраинаШвецияФинляндияНАТОВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала