https://ria.ru/20220603/nato-1792764843.html
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:38
2022-06-03T00:38
2022-06-03T00:38
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нато
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у РФ территориальный спор, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился."Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины. И здесь причина совершенно понятна", - добавил он.Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая."И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заявил он.
https://ria.ru/20220602/peregovory-1792742379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швеция, финляндия, нато, в мире, россия
Медведев прокомментировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Медведев: Швеция и Финляндия в НАТО – меньшая угроза для России, чем членство там Украины