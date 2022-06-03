https://ria.ru/20220603/murmansk-1792970091.html

Проект "Новый Мурманск" изменит настроение горожан, заявил глава "ВЭБ.РФ"

Проект "Новый Мурманск" изменит настроение горожан, заявил глава "ВЭБ.РФ" - РИА Новости, 03.06.2022

Проект "Новый Мурманск" изменит настроение горожан, заявил глава "ВЭБ.РФ"

Масштабный проект "Новый Мурманск", который будет реализован в столице Кольского Заполярья в ближайшие годы, является перспективным и сможет изменить настроение РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:58

2022-06-03T16:58

2022-06-03T16:58

мурманская область

экономика

мурманск

мурманская область

россия

кб "стрелка"

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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Масштабный проект "Новый Мурманск", который будет реализован в столице Кольского Заполярья в ближайшие годы, является перспективным и сможет изменить настроение мурманчан, предоставив жителям и гостям новые возможности, сказал журналистам председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.Большая делегация "ВЭБ.РФ" приехала в Мурманск в пятницу для ознакомления с крупными инвестиционными проектами, которые реализуются на территории региона, и для обсуждения перспектив развития. Проект "Новый Мурманск", по мнению региональных властей, станет новой точкой притяжения для горожан и гостей города."Мы хотим вместе с губернатором и его командой постараться сделать так, чтобы Мурманск стал самым современным городом Заполярья. Проект ("Новый Мурманск") перспективный, разработан с помощью КБ "Стрелка"... Это современный свежий подход, который изменит настроение горожан, предоставит для них много новых возможностей", - сказал Шувалов, особо отметив, что в рамках реализации проекта в морской столице Заполярья появится своя набережная.Глава региона Андрей Чибис еще раз подчеркнул, что проект очень важен для региона и его жителей. "Важно, чтобы у нас появился ультрасовременный проект, точка притяжения. Не секрет, что в Мурманск приезжают люди из отдаленных городов и поселков – просто провести время с семьей. Но он важен и для наших гостей, чтобы Мурманск был не транзитным городом, чтобы гости тоже оставались здесь и наслаждались городом", - сказал Чибис.По его словам, проект долгосрочный, будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. С момента начала реализации до "сдачи под ключ" пройдет не меньше 5 лет. При этом в новых реалиях ни один частный инвестор, заявивший ранее о своих планах участвовать, не отказался от своих обязательств.Проект "Новый Мурманск" предполагает преобразование территории бывшего судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация "Нового Мурманска", по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, создаст более 2 тысяч рабочих мест.Проект будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ Стрелка подготовили стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска. Мастер-план станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов.

https://ria.ru/20220528/arktika-1791447875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мурманск, мурманская область, россия, кб "стрелка", вэб.рф (вэб)