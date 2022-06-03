https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута - РИА Новости, 03.06.2022
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута
Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:46
2022-06-03T12:46
2022-06-03T12:46
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как сообщил он, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.Он отметил, что с появлением нового моста на десять минут сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I, а также офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта, добавил Бочкарев.Пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий Болотную и Крымскую набережные, планируется построить рядом с памятником Петру I, в створе 3-го Голутвинского переулка. Длина моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста превратится в скамейки для прохожих, а также станет разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега.
https://ria.ru/20220523/osveschenie-1790210564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Как сообщил он, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.
"Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и Пушкинского музея и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу. Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных", - сказал Бочкарев.
Он отметил, что с появлением нового моста на десять минут сократится дорога из "Музеона
" и Якиманки
до памятника Петру I
, а также офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.
Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта, добавил Бочкарев.
Пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий Болотную и Крымскую набережные, планируется построить рядом с памятником Петру I, в створе 3-го Голутвинского переулка. Длина моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста превратится в скамейки для прохожих, а также станет разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега.