Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута - РИА Новости, 03.06.2022
Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута
Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:46
2022-06-03T12:46
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792856277_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0b1346ed4e94549c1e82316803d892d.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как сообщил он, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.Он отметил, что с появлением нового моста на десять минут сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I, а также офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта, добавил Бочкарев.Пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий Болотную и Крымскую набережные, планируется построить рядом с памятником Петру I, в створе 3-го Голутвинского переулка. Длина моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста превратится в скамейки для прохожих, а также станет разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега.
https://ria.ru/20220523/osveschenie-1790210564.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792856277_0:85:2618:2048_1920x0_80_0_0_a7cd956e89dfccf221c65d78f8f43dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
12:46 03.06.2022
 

Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Водоотводный канал Москвы
Вид на Водоотводный канал Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Как сообщил он, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.
"Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и Пушкинского музея и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу. Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных", - сказал Бочкарев.
Он отметил, что с появлением нового моста на десять минут сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I, а также офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.
Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта, добавил Бочкарев.
Пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий Болотную и Крымскую набережные, планируется построить рядом с памятником Петру I, в створе 3-го Голутвинского переулка. Длина моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста превратится в скамейки для прохожих, а также станет разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега.
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
23 мая, 16:43
Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала