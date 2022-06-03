https://ria.ru/20220603/most-1792855544.html

Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута

Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута - РИА Новости, 03.06.2022

Бочкарев: мост через Водоотводный канал — часть большого пешего маршрута

Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:46

2022-06-03T12:46

2022-06-03T12:46

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792856277_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0b1346ed4e94549c1e82316803d892d.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новый пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Как сообщил он, непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2.Он отметил, что с появлением нового моста на десять минут сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I, а также офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг.Кроме того, для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта, добавил Бочкарев.Пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий Болотную и Крымскую набережные, планируется построить рядом с памятником Петру I, в створе 3-го Голутвинского переулка. Длина моста составит 54 метра, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста превратится в скамейки для прохожих, а также станет разделительной полосой для велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега.

https://ria.ru/20220523/osveschenie-1790210564.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы