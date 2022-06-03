https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792980695.html

Молдавия хочет обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет

Молдавия хочет обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет - РИА Новости, 03.06.2022

Молдавия хочет обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет

Молдавия нуждается в новом вооружении и может обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет и дронов-камикадзе для оборонных целей, заявил министр обороны РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:18

2022-06-03T17:18

2022-06-03T17:18

лиз трасс

шарль мишель

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавия нуждается в новом вооружении и может обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет и дронов-камикадзе для оборонных целей, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый."Любая военная помощь, которая будет получена Молдавией, будет использована для обороны. У нас, к примеру, нет танков, закупать их и содержать для нас очень дорого, лучше было бы развивать возможности борьбы с танками, это могут быть ракеты или дроны-камикадзе, которые стоят дешевле... из наших возможностей закупать, содержать технику и управлять ей мы и будем исходить при обсуждениях помощи с партнерами", - заявил Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.По его словам, сейчас республика получает помощь в виде защитного оборудования - бронежилеты, каски, средства коммуникации, системы оповещения, нелетальное оружие. При этом Носатый считает, что оружие молдавской армии тоже нужно, поскольку имеющееся устарело."У нас в армии есть чуть больше 6,5 тысячи военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен - это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века, которой место в музее, правда, в последнее время мы получали кое-что от партнеров, в первую очередь я имею ввиду США", - добавил министр.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792641804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

лиз трасс, шарль мишель, андрей руденко, великобритания, россия, молдавия, нато, евросовет, в мире