Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220603/mks-1792973333.html
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме - РИА Новости, 03.06.2022
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме
Грузовой корабль "Прогресс МС-21", пуск которого планируется на 26 октября 2022 года, полетит к МКС по максимально короткой одновитковой схеме, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:06
2022-06-03T17:38
наука
космос - риа наука
луна
земля
международная космическая станция (мкс)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152847/75/1528477559_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_699cd8d7eeaa0a14be5a3f75e139086b.jpg
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июня - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21", пуск которого планируется на 26 октября 2022 года, полетит к МКС по максимально короткой одновитковой схеме, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Решение принято, следующий, осенний "Прогресс" пойдёт по одновитковой схеме, баллистики все посчитали", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.Он назвал отработку полета по рекордно короткой схеме риском, на который ракетчики готовы пойти, потому что это шаг вперёд для пилотируемой космонавтики. Если полет будет успешным, это даст результаты, которые позволят перейти на полеты по одновитковой схеме кораблей "Союз" с экипажем, отметил Рогозин. Такой пуск может состояться уже весной 2023 года.Ранее Рогозин сообщил, что одновитковая схема полета может быть отработана на грузовом корабле "Прогресс МС" осенью 2022 года.В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первые два уже уже прилетели на станцию 15 февраля и 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
https://ria.ru/20220530/luna-1791841999.html
https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html
луна
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152847/75/1528477559_102:0:1726:1218_1920x0_80_0_0_0b513704efc673c10feec228948bbcc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, луна, земля, международная космическая станция (мкс), россия
17:06 03.06.2022 (обновлено: 17:38 03.06.2022)
 
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме

Рогозин: в октябре "Прогресс МС-21" отправится к МКС по короткой одновитковой схеме

© Фото : ESA/Alexander GerstВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Вид на Землю с МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июня - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21", пуск которого планируется на 26 октября 2022 года, полетит к МКС по максимально короткой одновитковой схеме, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Решение принято, следующий, осенний "Прогресс" пойдёт по одновитковой схеме, баллистики все посчитали", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.
Луна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 18:32Наука
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Он назвал отработку полета по рекордно короткой схеме риском, на который ракетчики готовы пойти, потому что это шаг вперёд для пилотируемой космонавтики. Если полет будет успешным, это даст результаты, которые позволят перейти на полеты по одновитковой схеме кораблей "Союз" с экипажем, отметил Рогозин. Такой пуск может состояться уже весной 2023 года.
Ранее Рогозин сообщил, что одновитковая схема полета может быть отработана на грузовом корабле "Прогресс МС" осенью 2022 года.
В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первые два уже уже прилетели на станцию 15 февраля и 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.
Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.
Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.
Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
Корабль Starliner - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 02:12Наука
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала