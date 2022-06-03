https://ria.ru/20220603/mks-1792973333.html

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме - РИА Новости, 03.06.2022

"Роскосмос" отправит корабль к МКС по рекордно короткой схеме

Грузовой корабль "Прогресс МС-21", пуск которого планируется на 26 октября 2022 года, полетит к МКС по максимально короткой одновитковой схеме, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:06

2022-06-03T17:06

2022-06-03T17:38

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 июня - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21", пуск которого планируется на 26 октября 2022 года, полетит к МКС по максимально короткой одновитковой схеме, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Решение принято, следующий, осенний "Прогресс" пойдёт по одновитковой схеме, баллистики все посчитали", - сказал он на пресс-конференции после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-20" с МКС.Он назвал отработку полета по рекордно короткой схеме риском, на который ракетчики готовы пойти, потому что это шаг вперёд для пилотируемой космонавтики. Если полет будет успешным, это даст результаты, которые позволят перейти на полеты по одновитковой схеме кораблей "Союз" с экипажем, отметил Рогозин. Такой пуск может состояться уже весной 2023 года.Ранее Рогозин сообщил, что одновитковая схема полета может быть отработана на грузовом корабле "Прогресс МС" осенью 2022 года.В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первые два уже уже прилетели на станцию 15 февраля и 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.

https://ria.ru/20220530/luna-1791841999.html

https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html

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космос - риа наука, луна, земля, международная космическая станция (мкс), россия