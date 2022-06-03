https://ria.ru/20220603/mishustin-1792940127.html

Мишустин предложил создать технологические центры компетенций

Мишустин предложил создать технологические центры компетенций - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин предложил создать технологические центры компетенций

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:07

2022-06-03T16:07

2022-06-03T17:13

экономика

михаил мишустин

технологии

максут шадаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики.Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.Мишустин поручил до середины июля проработать вопрос о создании технологических центров компетенций, определить их состав и порядок работы.

https://ria.ru/20220602/chernyshenko-1792816092.html

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экономика, михаил мишустин, технологии, максут шадаев