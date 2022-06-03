16:07 03.06.2022 (обновлено: 17:13 03.06.2022)
Мишустин предложил создать технологические центры компетенций
Мишустин предложил создать индустриальные центры компетенций
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики.
"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.
Мишустин поручил до середины июля проработать вопрос о создании технологических центров компетенций, определить их состав и порядок работы.