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Мишустин предложил создать технологические центры компетенций - РИА Новости, 03.06.2022
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Мишустин предложил создать технологические центры компетенций
Мишустин предложил создать технологические центры компетенций - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин предложил создать технологические центры компетенций
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:07
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экономика
михаил мишустин
технологии
максут шадаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики.Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.Мишустин поручил до середины июля проработать вопрос о создании технологических центров компетенций, определить их состав и порядок работы.
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экономика, михаил мишустин, технологии, максут шадаев
16:07 03.06.2022 (обновлено: 17:13 03.06.2022)
 
Мишустин предложил создать технологические центры компетенций

Мишустин предложил создать индустриальные центры компетенций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции Цифровая индустрия промышленной России - 2022 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики.
"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.
Мишустин поручил до середины июля проработать вопрос о создании технологических центров компетенций, определить их состав и порядок работы.
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ЭкономикаМихаил МишустинТехнологииМаксут Шадаев
 
 
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