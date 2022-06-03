https://ria.ru/20220603/mintsifry-1793059422.html

Минцифры предложило установить рабочие планшеты на основе "Авроры"

Минцифры предложило установить рабочие планшеты на основе "Авроры" - РИА Новости, 03.06.2022

Минцифры предложило установить рабочие планшеты на основе "Авроры"

Министерство цифрового развития РФ предлагает в рамках проекта "Цифровое государственное управление" внедрить использование в госорганах и госучреждениях... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:47

2022-06-03T22:47

2022-06-03T22:47

технологии

россия

"аврора"

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ предлагает в рамках проекта "Цифровое государственное управление" внедрить использование в госорганах и госучреждениях мобильных автоматизированных рабочих мест, функционирующих на основе российской ОС "Аврора", следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемое Положение о внедрении и использовании в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях мобильных автоматизированных рабочих мест, функционирующих на основе отечественной мобильной операционной системы "Аврора", - говорится в проекте постановления.Документ предусматривает увеличение доступности отечественных цифровых сервисов и технологий, а также расширение применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора". В его рамках планируется обеспечить планшетами на базе отечественной операционной системы органы государственной власти РФ и регионов, а также госучреждения. Кроме того, Министерство цифрового развития в рамках проекта обязуется доставить все оборудование в точки назначения, предоставить, по надобности, все технические работы, а также привязать все планшеты к облачной системе хранения."Реализация проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке к документу.На новых устройствах можно будет звонить другим абонентам, редактировать адресную книгу, обмениваться сообщениями, вносить необходимые заметки, а также снимать фото и видео.

https://ria.ru/20220603/mks-1792973333.html

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технологии, россия, "аврора"