https://ria.ru/20220603/mid-1793025344.html
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны - РИА Новости, 03.06.2022
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:10
2022-06-03T19:10
2022-06-03T19:44
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями, заявили в МИД РФ."Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.На сайте министерства также опубликованы материалы "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.
https://ria.ru/20220603/pomosch-1793015028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
19:10 03.06.2022 (обновлено: 19:44 03.06.2022)
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
МИД: обвинения России в продовольственном и энергетическом кризисах безосновательны