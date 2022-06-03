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В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны - РИА Новости, 03.06.2022
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В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны - РИА Новости, 03.06.2022
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:10
2022-06-03T19:44
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями, заявили в МИД РФ."Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.На сайте министерства также опубликованы материалы "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
19:10 03.06.2022 (обновлено: 19:44 03.06.2022)
 
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны

МИД: обвинения России в продовольственном и энергетическом кризисах безосновательны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие на рынке в Луганске
Прохожие на рынке в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями, заявили в МИД РФ.
"Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
На сайте министерства также опубликованы материалы "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.
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