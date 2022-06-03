https://ria.ru/20220603/mid-1793025344.html

В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны

В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны - РИА Новости, 03.06.2022

В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:10

2022-06-03T19:10

2022-06-03T19:44

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями, заявили в МИД РФ."Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.На сайте министерства также опубликованы материалы "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1793015028.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, цены на нефть, санкции в отношении россии