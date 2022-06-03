https://ria.ru/20220603/metodiki-1792949944.html

Воробьев: в Подмосковье внедряются новые методики преподавания в школах

Воробьев: в Подмосковье внедряются новые методики преподавания в школах - РИА Новости, 03.06.2022

Воробьев: в Подмосковье внедряются новые методики преподавания в школах

В Подмосковье ежегодно прибавляется более 40 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят, что требует строительства новых образовательных учреждений и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:25

2022-06-03T16:25

2022-06-03T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

истра

образование - общество

образование

аси

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В Подмосковье ежегодно прибавляется более 40 тысяч школьников и 20 тысяч дошколят, что требует строительства новых образовательных учреждений и совершенствования методик преподавания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Форуме решения социальных задач, организованном АСИ.Воробьев выступил на пленарном заседании "Результаты национальной социальной инициативы: взгляд губернаторов", где рассказал о лучших подмосковных практиках в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки.Он обратил внимание на работу по совершенствованию методик преподавания в школах с использованием возможностей цифровизации.Он добавил, что в каждом из 60 муниципалитетов Подмосковья создают флагманские школы."У таких школ принцип "открытых дверей", там происходит обмен практиками. Считаем это важной работой в образовании, чтобы мы из года в год росли по повышению ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадникам", - пояснил губернатор.В пресс-службе напомнили, что в этом году Подмосковье впервые заняло 2-е место по итогам Всероссийской олимпиады школьников, а ученики Физтех-лицея имени П.Л.Капицы в Долгопрудном выиграли две золотых медали, а также серебро и бронзу на Азиатской олимпиаде по физике.В настоящее время в Московской области создаются три образовательных кластера: гуманитарного направления в Одинцове, естественно-научного в Долгопрудном и инженерно-технического - в Истре. На базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова создан центр "Взлёт", где ведется подготовка к школьным олимпиадам.Цифровизация также позволила упростить порядок предоставления услуг в образовательных учреждениях области."В следующем году у нас будет 1 миллион 20 тысяч учеников. Раньше родители должны были идти в школу, чтобы записаться туда ребенка. Сейчас это делать не нужно – запись происходит в электронном виде. Также, как и справки. Сейчас порядка 400 тысяч ребят будут отдыхать в летних лагерях. Раньше нужно было вести ребенка в поликлинику, а сейчас почти все справки выдаются в цифре", - сказал Воробьев.

https://realty.ria.ru/20220531/shkoly-1791971316.html

https://ria.ru/20220601/lagerya-1792411476.html

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долгопрудный

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), долгопрудный, истра, образование - общество, образование, аси, агентство стратегических инициатив (аси), андрей воробьев